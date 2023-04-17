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СМИ: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем - РИА Новости, 17.04.2023
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17:17 17.04.2023 (обновлено: 17:18 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/polety-1865865979.html
СМИ: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем
СМИ: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем
США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем за 150 дней с сентября по февраль, сообщает американский журнал... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:17
2023-04-17T17:18
в мире
россия
сша
нато
утечка материалов пентагона
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем за 150 дней с сентября по февраль, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на подвергшиеся утечке секретные данные Пентагона. "Соединенные Штаты и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем с сентября (150 дней), причем все миссии, очевидно, проходили к югу от Крыма, без пересечения "установленной министром обороны (запрещенной – ред.) зоны", - сообщается в статье. Отмечается, что новые меры были очевидно введены после инцидента с британским разведывательным самолетом RC-135. Ранее Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года. Newsweek отмечает, что с тех пор Россия отреагировала на 5 разведывательных вылетов США и НАТО. В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
https://ria.ru/20230415/utechka-1865509718.html
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в мире, россия, сша, нато, утечка материалов пентагона
В мире, Россия, США, НАТО, Утечка материалов Пентагона
СМИ: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем

Newsweek: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем за 150 дней

© Пресс-служба Европейского командования ВС СШАКадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper
Кадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
Кадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем за 150 дней с сентября по февраль, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на подвергшиеся утечке секретные данные Пентагона.
"Соединенные Штаты и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем с сентября (150 дней), причем все миссии, очевидно, проходили к югу от Крыма, без пересечения "установленной министром обороны (запрещенной – ред.) зоны", - сообщается в статье.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В США разоблачили ложь Белого дома об утечках данных Пентагона
15 апреля, 10:08
Отмечается, что новые меры были очевидно введены после инцидента с британским разведывательным самолетом RC-135.
Ранее Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.
Newsweek отмечает, что с тех пор Россия отреагировала на 5 разведывательных вылетов США и НАТО.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.
Фотография предполагаемого визита Владимира Зеленского на передовые позиции украинских войск - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Киев вне себя из-за пессимизма США после утечки данных, пишут СМИ
13 апреля, 22:18
 
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