СМИ: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем
Newsweek: США и НАТО совершили 89 разведывательных полетов над Черным морем за 150 дней
© Пресс-служба Европейского командования ВС СШАКадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
Кадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. США и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем за 150 дней с сентября по февраль, сообщает американский журнал Newsweek со ссылкой на подвергшиеся утечке секретные данные Пентагона.
"Соединенные Штаты и НАТО совершили 16 пилотируемых и 73 беспилотных разведывательных полета над Черным морем с сентября (150 дней), причем все миссии, очевидно, проходили к югу от Крыма, без пересечения "установленной министром обороны (запрещенной – ред.) зоны", - сообщается в статье.
Отмечается, что новые меры были очевидно введены после инцидента с британским разведывательным самолетом RC-135.
Ранее Washington Post со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона утверждала, что разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint был "почти сбит" российскими истребителями Су-27 в воздушном пространстве над Черным морем осенью 2022 года.
Newsweek отмечает, что с тех пор Россия отреагировала на 5 разведывательных вылетов США и НАТО.
В настоящее время Пентагон расследует утечку в соцсети материалов, где описываются состояние украинских войск и планы США и НАТО по их укреплению. Издание New York Times отмечало, что документы, датированные началом марта, якобы распространяются в "российских проправительственных телеграм-каналах". Утверждалось, что в интернет могли попасть более 100 документов, ущерб от произошедшего оценивается как значительный. В Пентагоне сообщали РИА Новости, что изучают информацию об утечке. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об утечке, говорил, что у РФ нет сомнений в том, что США и НАТО прямо или косвенно вовлечены в украинский конфликт.