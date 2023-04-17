https://ria.ru/20230417/podderzhka-1865763806.html
Мишустин анонсировал новую меру поддержки отечественных предприятий
Мишустин анонсировал новую меру поддержки отечественных предприятий - РИА Новости, 17.04.2023
Мишустин анонсировал новую меру поддержки отечественных предприятий
Правительство РФ введет еще одну меру поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов, такие решения позволят... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:32
2023-04-17T11:32
2023-04-17T11:32
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ введет еще одну меру поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов, такие решения позволят дополнительно профинансировать развитие перспективных отраслей на сумму до 10 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник. "Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов. Уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг. По поручению главы государства мы добавим еще одну меру поддержки", - сказал Мишустин. По его словам, правительство объединит в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики и устраняют низкий уровень локализации, критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. Перечень таких видов производств и услуг утвержден правительством, в него включены медпрепараты, оборудование, беспилотная авиа- и автотехника, разработка и тестирование программного обеспечения. "Такие проекты смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие в этом наших институтов развития. Это обеспечит до 10 триллионов рублей дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть потоки и производить конкурентоспособную продукцию, в первую очередь на наших отечественных предприятиях", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20230414/tovary-1865362880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин анонсировал новую меру поддержки отечественных предприятий
Мишустин: правительство введет еще одну меру поддержки отечественных предприятий
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Правительство РФ введет еще одну меру поддержки отечественных предприятий, чтобы помочь им наладить выпуск необходимых компонентов, такие решения позволят дополнительно профинансировать развитие перспективных отраслей на сумму до 10 триллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
"Правительство продолжит вырабатывать системные решения, чтобы помочь отечественным предприятиям наладить выпуск необходимых компонентов. Уже действует целый ряд эффективных инструментов, среди которых и промышленная ипотека, и льготный лизинг. По поручению главы государства мы добавим еще одну меру поддержки", - сказал Мишустин
.
По его словам, правительство объединит в специальном реестре конкретные проекты, которые способствуют структурной адаптации экономики и устраняют низкий уровень локализации, критическую зависимость от поставщиков и покупателей из недружественных государств. Перечень таких видов производств и услуг утвержден правительством, в него включены медпрепараты, оборудование, беспилотная авиа- и автотехника, разработка и тестирование программного обеспечения.
"Такие проекты смогут рассчитывать на особый подход банков при одобрении кредитов, пониженную ставку по ним и более активное участие в этом наших институтов развития. Это обеспечит до 10 триллионов рублей дополнительного финансирования для расширения перспективных отраслей, позволит заместить поставки дефицитных материалов, комплектующих, оборудования, переориентировать нашу транспортно-логистическую сеть потоки и производить конкурентоспособную продукцию, в первую очередь на наших отечественных предприятиях", - подчеркнул Мишустин.
Мишустин призвал наращивать производство российских товаров