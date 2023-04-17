https://ria.ru/20230417/playboy-1865829740.html

Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке

Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке - РИА Новости, 17.04.2023

Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке

Во Франции резко выросли продажи номера Playboy, для которого снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:07

2023-04-17T15:07

2023-04-17T16:50

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Во Франции резко выросли продажи номера Playboy, для которого снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа, сообщил France Info со ссылкой на главреда журнала Жана-Кристофа Флорантена.Номер издания с фотографией 40-летней чиновницы на обложке появился в продаже 6 апреля.При этом обычно журнал расходится тиражом примерно в 30 тысяч копий. В четверг в продажу поступят 60 тысяч дополнительных экземпляров.На обложке Шьяппа позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Название Playboy выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном. В 12-страничном интервью госсекретарь рассуждает о феминизме, власти, обольщении и сексе.Цифра 49.3 символизирует номер статьи конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась 16 марта, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Это привело к ужесточению протестов по всей стране.Шьяппа стала объектом критики со стороны некоторых видных политиков из-за съемки и интервью для журнала Playboy. В частности, Борн назвала выбор издания "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". С критикой выступила и министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром.

https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865602957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, франция, элизабет борн