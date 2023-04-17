https://ria.ru/20230417/playboy-1865829740.html
Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке
Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке - РИА Новости, 17.04.2023
Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке
Во Франции резко выросли продажи номера Playboy, для которого снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:07
2023-04-17T15:07
2023-04-17T16:50
в мире
франция
элизабет борн
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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Во Франции резко выросли продажи номера Playboy, для которого снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа, сообщил France Info со ссылкой на главреда журнала Жана-Кристофа Флорантена.Номер издания с фотографией 40-летней чиновницы на обложке появился в продаже 6 апреля.При этом обычно журнал расходится тиражом примерно в 30 тысяч копий. В четверг в продажу поступят 60 тысяч дополнительных экземпляров.На обложке Шьяппа позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Название Playboy выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном. В 12-страничном интервью госсекретарь рассуждает о феминизме, власти, обольщении и сексе.Цифра 49.3 символизирует номер статьи конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась 16 марта, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Это привело к ужесточению протестов по всей стране.Шьяппа стала объектом критики со стороны некоторых видных политиков из-за съемки и интервью для журнала Playboy. В частности, Борн назвала выбор издания "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". С критикой выступила и министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром.
https://ria.ru/20230416/frantsiya-1865602957.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Во Франции взлетели продажи апрельского Playboy с госсекретарем на обложке
Продажи апрельского Playboy во Франции взлетели из-за фото госсекретаря Шьяппа на обложке
ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости.
Во Франции резко выросли продажи номера Playboy, для которого снялась госсекретарь при премьер-министре по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа, сообщил France Info
со ссылкой на главреда журнала Жана-Кристофа Флорантена.
Номер издания с фотографией 40-летней чиновницы на обложке появился в продаже 6 апреля.
«
"Около 100 тысяч экземпляров ежемесячного издания с министром на обложке были практически полностью проданы только за три часа 6 апреля", — уточнил телеканал.
При этом обычно журнал расходится тиражом примерно в 30 тысяч копий. В четверг в продажу поступят 60 тысяч дополнительных экземпляров.
На обложке Шьяппа позирует в белом платье с глубоким вырезом и обнаженными плечами с цифрами 49.3 на груди. На заднем плане — французский флаг. Название Playboy выполнено в национальных цветах: синем, белом и красном. В 12-страничном интервью госсекретарь рассуждает о феминизме, власти, обольщении и сексе.
Цифра 49.3 символизирует номер статьи конституции, которой премьер-министр Франции Элизабет Борн
воспользовалась 16 марта, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Это привело к ужесточению протестов по всей стране.
Шьяппа стала объектом критики со стороны некоторых видных политиков из-за съемки и интервью для журнала Playboy. В частности, Борн назвала выбор издания "не самым подходящим, особенно в данный период, когда страна охвачена протестами". С критикой выступила и министр Франции по вопросам равноправия между мужчинами и женщинами Изабель Ром.
В ряде французских городов после принятия пенсионной реформы прошли митинги