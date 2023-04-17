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Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/peregovory-1865794696.html
Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине
Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине - РИА Новости, 17.04.2023
Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине
Источник в Москве, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сформировать группу стран, призванную помочь в поиске пути... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T13:13
2023-04-17T13:13
специальная военная операция на украине
украина
россия
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сформировать группу стран, призванную помочь в поиске пути урегулирования украинского кризиса, заявил, что авторы любых мирных инициатив должны помнить о законодательном запрете на Украине переговоров с РФ, поставках Киеву западного оружия, разведывательных данных, направленных на затягивание боевых действий. Кроме того, необходимо помнить о новых территориальных реалиях, добавил он. "Авторы любых мирных инициатив должны помнить о законодательном запрете на Украине переговоров с Россией, а также о продолжающихся поставках Киеву западного оружия и разведданных, направленных на затягивание боевых действий", - указал собеседник агентства. "Из этого они смогут делать выводы о том, в какую сторону направлять свои посреднические усилия и где именно искать пути урегулирования конфликта. Кроме того, важно помнить о новых территориальных реалиях, которые не подлежат никаким сомнениям", - заключил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20230416/g20-1865693046.html
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украина, россия, луис инасиу лула да силва
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луис Инасиу Лула да Силва
Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине

Источник напомнил о запрете на Украине переговоров с Россией в ответ на идею да Силвы

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сформировать группу стран, призванную помочь в поиске пути урегулирования украинского кризиса, заявил, что авторы любых мирных инициатив должны помнить о законодательном запрете на Украине переговоров с РФ, поставках Киеву западного оружия, разведывательных данных, направленных на затягивание боевых действий.
Кроме того, необходимо помнить о новых территориальных реалиях, добавил он.
"Авторы любых мирных инициатив должны помнить о законодательном запрете на Украине переговоров с Россией, а также о продолжающихся поставках Киеву западного оружия и разведданных, направленных на затягивание боевых действий", - указал собеседник агентства.
"Из этого они смогут делать выводы о том, в какую сторону направлять свои посреднические усилия и где именно искать пути урегулирования конфликта. Кроме того, важно помнить о новых территориальных реалиях, которые не подлежат никаким сомнениям", - заключил он.
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Президент Бразилии предложил создать аналог G20 для обсуждения Украины
16 апреля, 19:46
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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