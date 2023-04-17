https://ria.ru/20230417/peregovory-1865794696.html

Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине

Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине - РИА Новости, 17.04.2023

Источник оценил инициативу президента Бразилии по Украине

Источник в Москве, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сформировать группу стран, призванную помочь в поиске пути... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:13

2023-04-17T13:13

2023-04-17T13:13

специальная военная операция на украине

украина

россия

луис инасиу лула да силва

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Источник в Москве, комментируя предложение президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы сформировать группу стран, призванную помочь в поиске пути урегулирования украинского кризиса, заявил, что авторы любых мирных инициатив должны помнить о законодательном запрете на Украине переговоров с РФ, поставках Киеву западного оружия, разведывательных данных, направленных на затягивание боевых действий. Кроме того, необходимо помнить о новых территориальных реалиях, добавил он. "Авторы любых мирных инициатив должны помнить о законодательном запрете на Украине переговоров с Россией, а также о продолжающихся поставках Киеву западного оружия и разведданных, направленных на затягивание боевых действий", - указал собеседник агентства. "Из этого они смогут делать выводы о том, в какую сторону направлять свои посреднические усилия и где именно искать пути урегулирования конфликта. Кроме того, важно помнить о новых территориальных реалиях, которые не подлежат никаким сомнениям", - заключил он. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там добавили, что РФ высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20230416/g20-1865693046.html

https://ria.ru/20230414/briks-1865431554.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, россия, луис инасиу лула да силва