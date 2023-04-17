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В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков - РИА Новости, 17.04.2023
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В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков
В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков - РИА Новости, 17.04.2023
В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков
Тридцать мостов, более тысячи приусадебных участков и 34 автомобильные дороги остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории 17 регионов России,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:00
2023-04-17T14:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
паводки в россии
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тридцать мостов, более тысячи приусадебных участков и 34 автомобильные дороги остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории 17 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. За прошлую неделю от воды полностью освободились 12 субъектов РФ. К 18 отрезанным населенным пунктам в четырех регионах организованы лодочные переправы. В 11 районах Новгородской области из-за высокой водности реки Волхов в течение недели было подтоплено свыше 560 приусадебных участков. Больше половины подтоплений зарегистрировано в Чудовском районе, где организовано два спасательных поста.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), паводки в россии
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Паводки в России
В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков

В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков, 30 мостов и 34 автодороги

© РИА Новости / Данила Назаров | Перейти в медиабанкУчастки в Саранске, подтопленные вследствие разлива реки Инсар
Участки в Саранске, подтопленные вследствие разлива реки Инсар - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Данила Назаров
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Участки в Саранске, подтопленные вследствие разлива реки Инсар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Тридцать мостов, более тысячи приусадебных участков и 34 автомобильные дороги остаются в зонах подтопления паводковыми водами на территории 17 регионов России, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
«
"На территории 17 регионов остаются подтопленными свыше 1000 приусадебных участков, 30 низководных мостов и 34 участка автомобильных дорог", - сказал собеседник агентства, добавив, что подтопленных жилых домов нет.
За прошлую неделю от воды полностью освободились 12 субъектов РФ. К 18 отрезанным населенным пунктам в четырех регионах организованы лодочные переправы.
В 11 районах Новгородской области из-за высокой водности реки Волхов в течение недели было подтоплено свыше 560 приусадебных участков. Больше половины подтоплений зарегистрировано в Чудовском районе, где организовано два спасательных поста.
Полный контроль: московские службы продемонстрировали готовность к паводку
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.

"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Учения по предупреждению и ликвидации последствий паводков

В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.

"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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1 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Учения на берегах Рыжовского пруда и реки Поляница в Новой Москве прошли по тактическому сценарию, разработанному с целью отработки всех возможных последствий разлива воды и возникновения возгораний вблизи населенных пунктов. По задумке, в ходе разведки паводковой и пожароопасной обстановки в районе деревни Безобразово экипаж вертолетаBell-429 ГКУ "Московский авиационный центр" обнаруживает подтопление, угрожающее целостности инфраструктуры жизнедеятельности. Часть местного населения, пытаясь спастись с затопленной территории, в панике выбегает на тонкий лед, несколько людей оказываются в воде. Экипаж вертолета оперативно передает информацию о чрезвычайной ситуации в штаб сводной мобильной группировки, к месту происшествия направляют необходимые силы.

Спасатели на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Учения на берегах Рыжовского пруда и реки Поляница в Новой Москве прошли по тактическому сценарию, разработанному с целью отработки всех возможных последствий разлива воды и возникновения возгораний вблизи населенных пунктов. По задумке, в ходе разведки паводковой и пожароопасной обстановки в районе деревни Безобразово экипаж вертолетаBell-429 ГКУ "Московский авиационный центр" обнаруживает подтопление, угрожающее целостности инфраструктуры жизнедеятельности. Часть местного населения, пытаясь спастись с затопленной территории, в панике выбегает на тонкий лед, несколько людей оказываются в воде. Экипаж вертолета оперативно передает информацию о чрезвычайной ситуации в штаб сводной мобильной группировки, к месту происшествия направляют необходимые силы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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2 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Первыми на помощь местному населению прибывают спасатели на воде, которые применяют беспилотные авиационные системы. В Москве беспилотники используют не только для дистанционного мониторинга обстановки в зонах ответственности поисково-спасательных станций, но и для доставки средств спасения пострадавшим на воде — это позволяет людям удержаться на плаву до прибытия специалистов. Одновременно с беспилотниками к пруду направляется вертолет Ка-32.

Доставка спасательных жилетов для утопающего с помощью квадрокоптера на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Первыми на помощь местному населению прибывают спасатели на воде, которые применяют беспилотные авиационные системы. В Москве беспилотники используют не только для дистанционного мониторинга обстановки в зонах ответственности поисково-спасательных станций, но и для доставки средств спасения пострадавшим на воде — это позволяет людям удержаться на плаву до прибытия специалистов. Одновременно с беспилотниками к пруду направляется вертолет Ка-32.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

С борта вертолета беспарашютным способом десантируется спасатель, с помощью лебедки он поднимает одного из пострадавших в кабину для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. Остальных людей из холодной воды вызволяют спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Для эвакуации пострадавших они задействуют суда на воздушных подушках.

Подъем людей из водоема с помощью вертолета Ка-32 на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

С борта вертолета беспарашютным способом десантируется спасатель, с помощью лебедки он поднимает одного из пострадавших в кабину для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. Остальных людей из холодной воды вызволяют спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Для эвакуации пострадавших они задействуют суда на воздушных подушках.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Пока спасатели эвакуируют пострадавших на воде в безопасную зону и оказывают им первую помощь, на место учений прибывает еще один вертолет — Ка-32, оснащенный гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этого приспособления экипаж воздушного судна извлекает с подтопленной местности автомобиль и по воздуху перемещает его на специальную площадку. Вне паводкового периода Ка-32 с ГРАПЛ привлекают для транспортировки крупногабаритных грузов.

Подъем автомобиля с помощью вертолета МИ-26Т на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Пока спасатели эвакуируют пострадавших на воде в безопасную зону и оказывают им первую помощь, на место учений прибывает еще один вертолет — Ка-32, оснащенный гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этого приспособления экипаж воздушного судна извлекает с подтопленной местности автомобиль и по воздуху перемещает его на специальную площадку. Вне паводкового периода Ка-32 с ГРАПЛ привлекают для транспортировки крупногабаритных грузов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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5 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

На берегах пруда тем временем действует инженерный отряд сводной мобильной группировки. Специалисты "Автомобильных дорог", "Мосгаза", "Гормоста" и других организаций проводят очистку подтопленных территорий, восстанавливают дорожную инфраструктуру, наводят мосты и переправы, создают водоотводы и водозащитные дамбы. Работники "Россети Московский регион" и ОЭК начинают аварийно-восстановительные работы по подаче электроснабжения и восстановлению освещения в пострадавших от паводка населенных пунктах.

"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", — отметил Бирюков.

Спасение утопающего на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

На берегах пруда тем временем действует инженерный отряд сводной мобильной группировки. Специалисты "Автомобильных дорог", "Мосгаза", "Гормоста" и других организаций проводят очистку подтопленных территорий, восстанавливают дорожную инфраструктуру, наводят мосты и переправы, создают водоотводы и водозащитные дамбы. Работники "Россети Московский регион" и ОЭК начинают аварийно-восстановительные работы по подаче электроснабжения и восстановлению освещения в пострадавших от паводка населенных пунктах.

"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", — отметил Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Отработкой противопаводковых действий учения не ограничились — по сценарию, в результате неконтролируемого сжигания прибрежной растительности у пруда возникает пожар. Огонь быстро распространяется в сторону населенных пунктов Рыжово и Безобразово, для эвакуации жителей к месту происшествия оперативно направляют суда на воздушных подушках и автомобили высокой проходимости. Возгорание ликвидируют отряды, укомплектованные ранцевыми огнетушителями, воду к месту происшествия подают с помощью насосно-рукавного комплекса "Водолей" и насосной станции "Сигма".

Вертолеты на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Отработкой противопаводковых действий учения не ограничились — по сценарию, в результате неконтролируемого сжигания прибрежной растительности у пруда возникает пожар. Огонь быстро распространяется в сторону населенных пунктов Рыжово и Безобразово, для эвакуации жителей к месту происшествия оперативно направляют суда на воздушных подушках и автомобили высокой проходимости. Возгорание ликвидируют отряды, укомплектованные ранцевыми огнетушителями, воду к месту происшествия подают с помощью насосно-рукавного комплекса "Водолей" и насосной станции "Сигма".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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8 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

После тушения пожара в прибрежной зоне специалисты расчищают русло реки и обнаруживают угрозу загрязнения рек Моча и Пахра — в акватории находятся остатки нефтепродуктов. Мобильный отряд тут же приступает к реагированию: спасатели совместно со специалистами "Мосводостока" устанавливают боны и обрабатывают место разлива абсорбентом гидробрейк. После сбора нефтепродукты отправляют на утилизацию, а сотрудники лаборатории "Мосэкомониторинга" проводят отбор проб воды, грунта и воздуха в зоне чрезвычайной ситуации для дальнейшего анализа.

Сотрудники МЧС совместно с подразделениями пожарных и спасателей во время тушения лесного пожара на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

После тушения пожара в прибрежной зоне специалисты расчищают русло реки и обнаруживают угрозу загрязнения рек Моча и Пахра — в акватории находятся остатки нефтепродуктов. Мобильный отряд тут же приступает к реагированию: спасатели совместно со специалистами "Мосводостока" устанавливают боны и обрабатывают место разлива абсорбентом гидробрейк. После сбора нефтепродукты отправляют на утилизацию, а сотрудники лаборатории "Мосэкомониторинга" проводят отбор проб воды, грунта и воздуха в зоне чрезвычайной ситуации для дальнейшего анализа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанк

Угроза последствий паводка ликвидирована: места подтоплений взяты под контроль, пострадавшие эвакуированы, им оказана необходимая помощь и организовано пребывание в пунктах временного размещения. Поврежденные из-за разлива транспортные и пешеходные мосты, электричество и освещение населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации восстановлены. Каждый из отрядов сводной мобильной группировки успешно справился со своими задачами, а значит — они действительно готовы ко всему и Москве не стоит бояться никаких природных катаклизмов.

"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", — заключил Бирюков.

Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем

Угроза последствий паводка ликвидирована: места подтоплений взяты под контроль, пострадавшие эвакуированы, им оказана необходимая помощь и организовано пребывание в пунктах временного размещения. Поврежденные из-за разлива транспортные и пешеходные мосты, электричество и освещение населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации восстановлены. Каждый из отрядов сводной мобильной группировки успешно справился со своими задачами, а значит — они действительно готовы ко всему и Москве не стоит бояться никаких природных катаклизмов.

"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", — заключил Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10

В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.

"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
1 из 10

Учения на берегах Рыжовского пруда и реки Поляница в Новой Москве прошли по тактическому сценарию, разработанному с целью отработки всех возможных последствий разлива воды и возникновения возгораний вблизи населенных пунктов. По задумке, в ходе разведки паводковой и пожароопасной обстановки в районе деревни Безобразово экипаж вертолетаBell-429 ГКУ "Московский авиационный центр" обнаруживает подтопление, угрожающее целостности инфраструктуры жизнедеятельности. Часть местного населения, пытаясь спастись с затопленной территории, в панике выбегает на тонкий лед, несколько людей оказываются в воде. Экипаж вертолета оперативно передает информацию о чрезвычайной ситуации в штаб сводной мобильной группировки, к месту происшествия направляют необходимые силы.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
2 из 10

Первыми на помощь местному населению прибывают спасатели на воде, которые применяют беспилотные авиационные системы. В Москве беспилотники используют не только для дистанционного мониторинга обстановки в зонах ответственности поисково-спасательных станций, но и для доставки средств спасения пострадавшим на воде — это позволяет людям удержаться на плаву до прибытия специалистов. Одновременно с беспилотниками к пруду направляется вертолет Ка-32.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
3 из 10

С борта вертолета беспарашютным способом десантируется спасатель, с помощью лебедки он поднимает одного из пострадавших в кабину для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. Остальных людей из холодной воды вызволяют спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Для эвакуации пострадавших они задействуют суда на воздушных подушках.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
4 из 10

Пока спасатели эвакуируют пострадавших на воде в безопасную зону и оказывают им первую помощь, на место учений прибывает еще один вертолет — Ка-32, оснащенный гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этого приспособления экипаж воздушного судна извлекает с подтопленной местности автомобиль и по воздуху перемещает его на специальную площадку. Вне паводкового периода Ка-32 с ГРАПЛ привлекают для транспортировки крупногабаритных грузов.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
5 из 10

На берегах пруда тем временем действует инженерный отряд сводной мобильной группировки. Специалисты "Автомобильных дорог", "Мосгаза", "Гормоста" и других организаций проводят очистку подтопленных территорий, восстанавливают дорожную инфраструктуру, наводят мосты и переправы, создают водоотводы и водозащитные дамбы. Работники "Россети Московский регион" и ОЭК начинают аварийно-восстановительные работы по подаче электроснабжения и восстановлению освещения в пострадавших от паводка населенных пунктах.

"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", — отметил Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Отработкой противопаводковых действий учения не ограничились — по сценарию, в результате неконтролируемого сжигания прибрежной растительности у пруда возникает пожар. Огонь быстро распространяется в сторону населенных пунктов Рыжово и Безобразово, для эвакуации жителей к месту происшествия оперативно направляют суда на воздушных подушках и автомобили высокой проходимости. Возгорание ликвидируют отряды, укомплектованные ранцевыми огнетушителями, воду к месту происшествия подают с помощью насосно-рукавного комплекса "Водолей" и насосной станции "Сигма".

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
7 из 10

Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
8 из 10

После тушения пожара в прибрежной зоне специалисты расчищают русло реки и обнаруживают угрозу загрязнения рек Моча и Пахра — в акватории находятся остатки нефтепродуктов. Мобильный отряд тут же приступает к реагированию: спасатели совместно со специалистами "Мосводостока" устанавливают боны и обрабатывают место разлива абсорбентом гидробрейк. После сбора нефтепродукты отправляют на утилизацию, а сотрудники лаборатории "Мосэкомониторинга" проводят отбор проб воды, грунта и воздуха в зоне чрезвычайной ситуации для дальнейшего анализа.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
9 из 10

Угроза последствий паводка ликвидирована: места подтоплений взяты под контроль, пострадавшие эвакуированы, им оказана необходимая помощь и организовано пребывание в пунктах временного размещения. Поврежденные из-за разлива транспортные и пешеходные мосты, электричество и освещение населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации восстановлены. Каждый из отрядов сводной мобильной группировки успешно справился со своими задачами, а значит — они действительно готовы ко всему и Москве не стоит бояться никаких природных катаклизмов.

"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", — заключил Бирюков.

© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Паводки в России
 
 
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