В России затопило паводком больше тысячи приусадебных участков, 30 мостов и 34 автодороги
В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.
"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.
"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Учения на берегах Рыжовского пруда и реки Поляница в Новой Москве прошли по тактическому сценарию, разработанному с целью отработки всех возможных последствий разлива воды и возникновения возгораний вблизи населенных пунктов. По задумке, в ходе разведки паводковой и пожароопасной обстановки в районе деревни Безобразово экипаж вертолетаBell-429 ГКУ "Московский авиационный центр" обнаруживает подтопление, угрожающее целостности инфраструктуры жизнедеятельности. Часть местного населения, пытаясь спастись с затопленной территории, в панике выбегает на тонкий лед, несколько людей оказываются в воде. Экипаж вертолета оперативно передает информацию о чрезвычайной ситуации в штаб сводной мобильной группировки, к месту происшествия направляют необходимые силы.
Учения на берегах Рыжовского пруда и реки Поляница в Новой Москве прошли по тактическому сценарию, разработанному с целью отработки всех возможных последствий разлива воды и возникновения возгораний вблизи населенных пунктов. По задумке, в ходе разведки паводковой и пожароопасной обстановки в районе деревни Безобразово экипаж вертолетаBell-429 ГКУ "Московский авиационный центр" обнаруживает подтопление, угрожающее целостности инфраструктуры жизнедеятельности. Часть местного населения, пытаясь спастись с затопленной территории, в панике выбегает на тонкий лед, несколько людей оказываются в воде. Экипаж вертолета оперативно передает информацию о чрезвычайной ситуации в штаб сводной мобильной группировки, к месту происшествия направляют необходимые силы.
Первыми на помощь местному населению прибывают спасатели на воде, которые применяют беспилотные авиационные системы. В Москве беспилотники используют не только для дистанционного мониторинга обстановки в зонах ответственности поисково-спасательных станций, но и для доставки средств спасения пострадавшим на воде — это позволяет людям удержаться на плаву до прибытия специалистов. Одновременно с беспилотниками к пруду направляется вертолет Ка-32.
Первыми на помощь местному населению прибывают спасатели на воде, которые применяют беспилотные авиационные системы. В Москве беспилотники используют не только для дистанционного мониторинга обстановки в зонах ответственности поисково-спасательных станций, но и для доставки средств спасения пострадавшим на воде — это позволяет людям удержаться на плаву до прибытия специалистов. Одновременно с беспилотниками к пруду направляется вертолет Ка-32.
С борта вертолета беспарашютным способом десантируется спасатель, с помощью лебедки он поднимает одного из пострадавших в кабину для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. Остальных людей из холодной воды вызволяют спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Для эвакуации пострадавших они задействуют суда на воздушных подушках.
С борта вертолета беспарашютным способом десантируется спасатель, с помощью лебедки он поднимает одного из пострадавших в кабину для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. Остальных людей из холодной воды вызволяют спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Для эвакуации пострадавших они задействуют суда на воздушных подушках.
Пока спасатели эвакуируют пострадавших на воде в безопасную зону и оказывают им первую помощь, на место учений прибывает еще один вертолет — Ка-32, оснащенный гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этого приспособления экипаж воздушного судна извлекает с подтопленной местности автомобиль и по воздуху перемещает его на специальную площадку. Вне паводкового периода Ка-32 с ГРАПЛ привлекают для транспортировки крупногабаритных грузов.
Пока спасатели эвакуируют пострадавших на воде в безопасную зону и оказывают им первую помощь, на место учений прибывает еще один вертолет — Ка-32, оснащенный гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этого приспособления экипаж воздушного судна извлекает с подтопленной местности автомобиль и по воздуху перемещает его на специальную площадку. Вне паводкового периода Ка-32 с ГРАПЛ привлекают для транспортировки крупногабаритных грузов.
На берегах пруда тем временем действует инженерный отряд сводной мобильной группировки. Специалисты "Автомобильных дорог", "Мосгаза", "Гормоста" и других организаций проводят очистку подтопленных территорий, восстанавливают дорожную инфраструктуру, наводят мосты и переправы, создают водоотводы и водозащитные дамбы. Работники "Россети Московский регион" и ОЭК начинают аварийно-восстановительные работы по подаче электроснабжения и восстановлению освещения в пострадавших от паводка населенных пунктах.
"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", — отметил Бирюков.
На берегах пруда тем временем действует инженерный отряд сводной мобильной группировки. Специалисты "Автомобильных дорог", "Мосгаза", "Гормоста" и других организаций проводят очистку подтопленных территорий, восстанавливают дорожную инфраструктуру, наводят мосты и переправы, создают водоотводы и водозащитные дамбы. Работники "Россети Московский регион" и ОЭК начинают аварийно-восстановительные работы по подаче электроснабжения и восстановлению освещения в пострадавших от паводка населенных пунктах.
"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", — отметил Бирюков.
Отработкой противопаводковых действий учения не ограничились — по сценарию, в результате неконтролируемого сжигания прибрежной растительности у пруда возникает пожар. Огонь быстро распространяется в сторону населенных пунктов Рыжово и Безобразово, для эвакуации жителей к месту происшествия оперативно направляют суда на воздушных подушках и автомобили высокой проходимости. Возгорание ликвидируют отряды, укомплектованные ранцевыми огнетушителями, воду к месту происшествия подают с помощью насосно-рукавного комплекса "Водолей" и насосной станции "Сигма".
Отработкой противопаводковых действий учения не ограничились — по сценарию, в результате неконтролируемого сжигания прибрежной растительности у пруда возникает пожар. Огонь быстро распространяется в сторону населенных пунктов Рыжово и Безобразово, для эвакуации жителей к месту происшествия оперативно направляют суда на воздушных подушках и автомобили высокой проходимости. Возгорание ликвидируют отряды, укомплектованные ранцевыми огнетушителями, воду к месту происшествия подают с помощью насосно-рукавного комплекса "Водолей" и насосной станции "Сигма".
Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
После тушения пожара в прибрежной зоне специалисты расчищают русло реки и обнаруживают угрозу загрязнения рек Моча и Пахра — в акватории находятся остатки нефтепродуктов. Мобильный отряд тут же приступает к реагированию: спасатели совместно со специалистами "Мосводостока" устанавливают боны и обрабатывают место разлива абсорбентом гидробрейк. После сбора нефтепродукты отправляют на утилизацию, а сотрудники лаборатории "Мосэкомониторинга" проводят отбор проб воды, грунта и воздуха в зоне чрезвычайной ситуации для дальнейшего анализа.
После тушения пожара в прибрежной зоне специалисты расчищают русло реки и обнаруживают угрозу загрязнения рек Моча и Пахра — в акватории находятся остатки нефтепродуктов. Мобильный отряд тут же приступает к реагированию: спасатели совместно со специалистами "Мосводостока" устанавливают боны и обрабатывают место разлива абсорбентом гидробрейк. После сбора нефтепродукты отправляют на утилизацию, а сотрудники лаборатории "Мосэкомониторинга" проводят отбор проб воды, грунта и воздуха в зоне чрезвычайной ситуации для дальнейшего анализа.
Угроза последствий паводка ликвидирована: места подтоплений взяты под контроль, пострадавшие эвакуированы, им оказана необходимая помощь и организовано пребывание в пунктах временного размещения. Поврежденные из-за разлива транспортные и пешеходные мосты, электричество и освещение населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации восстановлены. Каждый из отрядов сводной мобильной группировки успешно справился со своими задачами, а значит — они действительно готовы ко всему и Москве не стоит бояться никаких природных катаклизмов.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", — заключил Бирюков.
Угроза последствий паводка ликвидирована: места подтоплений взяты под контроль, пострадавшие эвакуированы, им оказана необходимая помощь и организовано пребывание в пунктах временного размещения. Поврежденные из-за разлива транспортные и пешеходные мосты, электричество и освещение населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации восстановлены. Каждый из отрядов сводной мобильной группировки успешно справился со своими задачами, а значит — они действительно готовы ко всему и Москве не стоит бояться никаких природных катаклизмов.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", — заключил Бирюков.
В учениях по предупреждению и ликвидации последствий паводка и природных пожаров московские спасатели, пожарные и специалисты служб КГХ участвуют ежегодно, однако в этом году столичные организации впервые продемонстрировали свои силы и возможности в составе сводной мобильной группировки. Ее сформировали по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в целях повышения оперативности и эффективности реагирования на чрезвычайные ситуации в границах города и оказания помощи соседним регионам.
"Опыт прошлого года показал, что нужны особые методы и подходы при формировании подразделений и организации работы по ликвидации природных пожаров. В Москве создана специальная группировка, в которую вошли не только пожарные и спасатели, но и представители городских служб, закуплена необходимая техника и оборудование", — прокомментировал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Учения на берегах Рыжовского пруда и реки Поляница в Новой Москве прошли по тактическому сценарию, разработанному с целью отработки всех возможных последствий разлива воды и возникновения возгораний вблизи населенных пунктов. По задумке, в ходе разведки паводковой и пожароопасной обстановки в районе деревни Безобразово экипаж вертолетаBell-429 ГКУ "Московский авиационный центр" обнаруживает подтопление, угрожающее целостности инфраструктуры жизнедеятельности. Часть местного населения, пытаясь спастись с затопленной территории, в панике выбегает на тонкий лед, несколько людей оказываются в воде. Экипаж вертолета оперативно передает информацию о чрезвычайной ситуации в штаб сводной мобильной группировки, к месту происшествия направляют необходимые силы.
Первыми на помощь местному населению прибывают спасатели на воде, которые применяют беспилотные авиационные системы. В Москве беспилотники используют не только для дистанционного мониторинга обстановки в зонах ответственности поисково-спасательных станций, но и для доставки средств спасения пострадавшим на воде — это позволяет людям удержаться на плаву до прибытия специалистов. Одновременно с беспилотниками к пруду направляется вертолет Ка-32.
С борта вертолета беспарашютным способом десантируется спасатель, с помощью лебедки он поднимает одного из пострадавших в кабину для дальнейшей транспортировки в медицинское учреждение. Остальных людей из холодной воды вызволяют спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Для эвакуации пострадавших они задействуют суда на воздушных подушках.
Пока спасатели эвакуируют пострадавших на воде в безопасную зону и оказывают им первую помощь, на место учений прибывает еще один вертолет — Ка-32, оснащенный гидравлическим захватом ГРАПЛ. С помощью этого приспособления экипаж воздушного судна извлекает с подтопленной местности автомобиль и по воздуху перемещает его на специальную площадку. Вне паводкового периода Ка-32 с ГРАПЛ привлекают для транспортировки крупногабаритных грузов.
На берегах пруда тем временем действует инженерный отряд сводной мобильной группировки. Специалисты "Автомобильных дорог", "Мосгаза", "Гормоста" и других организаций проводят очистку подтопленных территорий, восстанавливают дорожную инфраструктуру, наводят мосты и переправы, создают водоотводы и водозащитные дамбы. Работники "Россети Московский регион" и ОЭК начинают аварийно-восстановительные работы по подаче электроснабжения и восстановлению освещения в пострадавших от паводка населенных пунктах.
"В столичном регионе идет активное таяние снега, проводятся мероприятия по организации безаварийного пропуска паводка, на водохранилищах продолжается планомерный сброс воды для приема талого стока. Под особым контролем находятся места возможных подтоплений, принимаются меры по недопущению нарушений жизнеобеспечения на территории Троицкого и Новомосковского округов", — отметил Бирюков.
Отработкой противопаводковых действий учения не ограничились — по сценарию, в результате неконтролируемого сжигания прибрежной растительности у пруда возникает пожар. Огонь быстро распространяется в сторону населенных пунктов Рыжово и Безобразово, для эвакуации жителей к месту происшествия оперативно направляют суда на воздушных подушках и автомобили высокой проходимости. Возгорание ликвидируют отряды, укомплектованные ранцевыми огнетушителями, воду к месту происшествия подают с помощью насосно-рукавного комплекса "Водолей" и насосной станции "Сигма".
Сотрудники МЧС на учениях в Новой Москве по предотвращению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с половодьем.
После тушения пожара в прибрежной зоне специалисты расчищают русло реки и обнаруживают угрозу загрязнения рек Моча и Пахра — в акватории находятся остатки нефтепродуктов. Мобильный отряд тут же приступает к реагированию: спасатели совместно со специалистами "Мосводостока" устанавливают боны и обрабатывают место разлива абсорбентом гидробрейк. После сбора нефтепродукты отправляют на утилизацию, а сотрудники лаборатории "Мосэкомониторинга" проводят отбор проб воды, грунта и воздуха в зоне чрезвычайной ситуации для дальнейшего анализа.
Угроза последствий паводка ликвидирована: места подтоплений взяты под контроль, пострадавшие эвакуированы, им оказана необходимая помощь и организовано пребывание в пунктах временного размещения. Поврежденные из-за разлива транспортные и пешеходные мосты, электричество и освещение населенных пунктов в районе чрезвычайной ситуации восстановлены. Каждый из отрядов сводной мобильной группировки успешно справился со своими задачами, а значит — они действительно готовы ко всему и Москве не стоит бояться никаких природных катаклизмов.
"В учениях были задействованы сотрудники пожарно-спасательного гарнизона и представители городских служб, в общей сложности — более 500 человек. Проверены слаженность работы по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и предотвращению подтоплений, готовность к пожароопасному периоду", — заключил Бирюков.