https://ria.ru/20230417/pasta-1865876396.html

В Италии сильно подорожала паста

В Италии сильно подорожала паста - РИА Новости, 17.04.2023

В Италии сильно подорожала паста

Паста в Италии за год подорожала на 18%, хотя цены на зерно упали, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:38

2023-04-17T17:38

2023-04-17T17:40

экономика

италия

милан

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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Паста в Италии за год подорожала на 18%, хотя цены на зерно упали, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Как отмечает ассоциация, год назад пшеница твердых сортов, идущая на производство пасты, стоила дороже на 30%, чем сейчас. "Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров" - говорится в сообщении. Coldiretti привела данные профильного министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", согласно которым стоимость килограмма пасты в Милане составляет 2,3 евро, в Риме – 2,2, а в Палермо – 1,49 евро, "тогда как цены на пшеницу почти одинаковы на всем полуострове и составляют 38 евроцентов за килограмм". Ассоциация отмечает "аномалии" на рынке зерновых, подчеркивая, что Италия столкнулась со спекулятивными явлениями в виде "решительного роста" импорта зерна из Канады. О проблемах на зерновом рынке свидетельствует и решение Польши и Венгрии заблокировать импорт пшеницы с Украины, оспариваемое Еврокомиссией, пишет Coldiretti.

https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html

https://ria.ru/20230331/italiya-1862199923.html

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милан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, италия, милан, рим, еврокомиссия, в мире