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В Италии сильно подорожала паста - РИА Новости, 17.04.2023
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17:38 17.04.2023 (обновлено: 17:40 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/pasta-1865876396.html
В Италии сильно подорожала паста
В Италии сильно подорожала паста - РИА Новости, 17.04.2023
В Италии сильно подорожала паста
Паста в Италии за год подорожала на 18%, хотя цены на зерно упали, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:38
2023-04-17T17:40
экономика
италия
милан
рим
еврокомиссия
в мире
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Паста в Италии за год подорожала на 18%, хотя цены на зерно упали, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti. Как отмечает ассоциация, год назад пшеница твердых сортов, идущая на производство пасты, стоила дороже на 30%, чем сейчас. "Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров" - говорится в сообщении. Coldiretti привела данные профильного министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", согласно которым стоимость килограмма пасты в Милане составляет 2,3 евро, в Риме – 2,2, а в Палермо – 1,49 евро, "тогда как цены на пшеницу почти одинаковы на всем полуострове и составляют 38 евроцентов за килограмм". Ассоциация отмечает "аномалии" на рынке зерновых, подчеркивая, что Италия столкнулась со спекулятивными явлениями в виде "решительного роста" импорта зерна из Канады. О проблемах на зерновом рынке свидетельствует и решение Польши и Венгрии заблокировать импорт пшеницы с Украины, оспариваемое Еврокомиссией, пишет Coldiretti.
https://ria.ru/20230308/italyantsy-1856598922.html
https://ria.ru/20230331/italiya-1862199923.html
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экономика, италия, милан, рим, еврокомиссия, в мире
Экономика, Италия, Милан, Рим, Еврокомиссия, В мире
В Италии сильно подорожала паста

Coldiretti: паста в Италии за год подорожала на 18 процентов, хотя цены на зерно упали

© Pixabay / Pixabay/ salahgraphicПаста
Паста - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Pixabay / Pixabay/ salahgraphic
Паста. Архивное фото
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Паста в Италии за год подорожала на 18%, хотя цены на зерно упали, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Как отмечает ассоциация, год назад пшеница твердых сортов, идущая на производство пасты, стоила дороже на 30%, чем сейчас.
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"Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров" - говорится в сообщении.
Coldiretti привела данные профильного министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", согласно которым стоимость килограмма пасты в Милане составляет 2,3 евро, в Риме – 2,2, а в Палермо – 1,49 евро, "тогда как цены на пшеницу почти одинаковы на всем полуострове и составляют 38 евроцентов за килограмм".
Ассоциация отмечает "аномалии" на рынке зерновых, подчеркивая, что Италия столкнулась со спекулятивными явлениями в виде "решительного роста" импорта зерна из Канады. О проблемах на зерновом рынке свидетельствует и решение Польши и Венгрии заблокировать импорт пшеницы с Украины, оспариваемое Еврокомиссией, пишет Coldiretti.
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