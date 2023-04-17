В Италии сильно подорожала паста
Coldiretti: паста в Италии за год подорожала на 18 процентов, хотя цены на зерно упали
© Pixabay / Pixabay/ salahgraphicПаста
© Pixabay / Pixabay/ salahgraphic
Паста. Архивное фото
РИМ, 17 апр – РИА Новости. Паста в Италии за год подорожала на 18%, хотя цены на зерно упали, сообщила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
Как отмечает ассоциация, год назад пшеница твердых сортов, идущая на производство пасты, стоила дороже на 30%, чем сейчас.
"Макаронные изделия получают непосредственно в результате переработки пшеницы с добавлением только воды, и поэтому нет никаких оснований для расхождений в ценах. При этом ценовой разрыв увеличивается и подвергает риску бюджеты потребителей и фермеров" - говорится в сообщении.
Coldiretti привела данные профильного министерства по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии", согласно которым стоимость килограмма пасты в Милане составляет 2,3 евро, в Риме – 2,2, а в Палермо – 1,49 евро, "тогда как цены на пшеницу почти одинаковы на всем полуострове и составляют 38 евроцентов за килограмм".
Ассоциация отмечает "аномалии" на рынке зерновых, подчеркивая, что Италия столкнулась со спекулятивными явлениями в виде "решительного роста" импорта зерна из Канады. О проблемах на зерновом рынке свидетельствует и решение Польши и Венгрии заблокировать импорт пшеницы с Украины, оспариваемое Еврокомиссией, пишет Coldiretti.