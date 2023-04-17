https://ria.ru/20230417/parizh-1865948757.html

В Париже собрание недовольных пенсионной реформой переросло в шествие

В Париже собрание недовольных пенсионной реформой переросло в шествие - РИА Новости, 17.04.2023

В Париже собрание недовольных пенсионной реформой переросло в шествие

Сотни протестующих вышли на улицы Парижа после выступления президента Эммануэля Макрона по поводу пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T22:54

2023-04-17T22:54

2023-04-17T23:20

в мире

париж

франция

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 17 апр — РИА Новости. Сотни протестующих вышли на улицы Парижа после выступления президента Эммануэля Макрона по поводу пенсионной реформы, передает корреспондент РИА Новости.Ранее активисты собрались у мэрии Парижа и устроили "концерт", захватив с собой кастрюли и ложки. Они стучали ими в знак протеста против обращения президента. После окончания акции митингующие разбрелись по улицам, к ним начали активно присоединяться другие манифестанты.Толпы людей хаотично движутся по улицам, переворачивая и поджигая мусорные баки. В разных районах Парижа протестующие развели большие костры из всего, что подвернулось им под руку. В районе площади Республики дежурят наряды полиции по подавлению протестов BRAV-M.Сегодня Макрон, выступая перед гражданами, отметил, что реформа, "со всей очевидностью", не была принята обществом, и заявил, что сожалеет, что "консенсус по ней не был найден".В марте премьер-министр Франции Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции, чтобы провести законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Эта инициатива вызвала мощную волну протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с полицией, погромами и беспорядками.В пятницу Конституционный совет Франции одобрил законопроект о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Глава государства промульгирует новый закон в течение 48 часов, а первые его меры начнут действовать уже 1 сентября.После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы заявили, что не согласятся на встречу с правительством по поводу пенсионной реформы до 1 мая, и призвали устроить в этот день "исключительную всенародную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230329/kheshteg-1861668573.html

https://ria.ru/20230417/besporyadki-1865917246.html

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в мире, париж, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы