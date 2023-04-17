https://ria.ru/20230417/operatsiya-1865868710.html

Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого

Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого - РИА Новости, 17.04.2023

Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого

Испанские врачи провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого, сообщила больница Vall d"Hebron в Барселоне. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:28

2023-04-17T17:28

2023-04-17T17:28

наука

барселона (город)

в мире

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Испанские врачи провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого, сообщила больница Vall d"Hebron в Барселоне. "Vall d"Hebron впервые в мире провела полностью роботизированную трансплантацию легких", - говорится в Twitter больницы. Как отмечается в релизе медучреждения, операция предусматривала использование минимально инвазивной техники. Кроме того, был создан новый подход к удалению поврежденного легкого и установки нового органа, предполагающий 8-сантиметровый разрез в нижней части грудины. "Это означает, что больше нет необходимости делать большое раскрытие, раздвигая ребра и открывая грудную клетку, что до сих пор было единственным доступным вариантом", - отмечается в релизе. Операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждающемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза. Врачи отметили, что традиционный подход к пересадке легкого с раскрытием грудной клетки является очень агрессивным и требует длительного и сложного восстановления пациента. "Это новая технология в хирургии позволит нам разрезать небольшой участок кожи, жира и мышц, оставив рану, которая может быстро затянуться. Это не только намного безопаснее, чем традиционный метод, но и практически безболезненно... Это историческая веха, которая, как мы верим, улучшит жизнь тысяч пациентов", - заявил заведующий отделением торакальной хирургии и трансплантации легких в Vall d"Hebron Альберт Жауреги.

https://ria.ru/20230414/cherv-1865279134.html

https://ria.ru/20220111/serdtse-1767252610.html

барселона (город)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

барселона (город), в мире