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Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого - РИА Новости, 17.04.2023
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Наука
 
17:28 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/operatsiya-1865868710.html
Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого
Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого - РИА Новости, 17.04.2023
Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого
Испанские врачи провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого, сообщила больница Vall d"Hebron в Барселоне. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:28
2023-04-17T17:28
наука
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Испанские врачи провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого, сообщила больница Vall d"Hebron в Барселоне. "Vall d"Hebron впервые в мире провела полностью роботизированную трансплантацию легких", - говорится в Twitter больницы. Как отмечается в релизе медучреждения, операция предусматривала использование минимально инвазивной техники. Кроме того, был создан новый подход к удалению поврежденного легкого и установки нового органа, предполагающий 8-сантиметровый разрез в нижней части грудины. "Это означает, что больше нет необходимости делать большое раскрытие, раздвигая ребра и открывая грудную клетку, что до сих пор было единственным доступным вариантом", - отмечается в релизе. Операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждающемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза. Врачи отметили, что традиционный подход к пересадке легкого с раскрытием грудной клетки является очень агрессивным и требует длительного и сложного восстановления пациента. "Это новая технология в хирургии позволит нам разрезать небольшой участок кожи, жира и мышц, оставив рану, которая может быстро затянуться. Это не только намного безопаснее, чем традиционный метод, но и практически безболезненно... Это историческая веха, которая, как мы верим, улучшит жизнь тысяч пациентов", - заявил заведующий отделением торакальной хирургии и трансплантации легких в Vall d"Hebron Альберт Жауреги.
https://ria.ru/20230414/cherv-1865279134.html
https://ria.ru/20220111/serdtse-1767252610.html
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барселона (город), в мире
Наука, Барселона (город), В мире
Врачи впервые провели полностью роботизированную пересадку легкого

Врачи в Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого

© РИА Новости / Игорь Маслов | Перейти в медиабанкМедик смотрит рентгеновский снимок легких пациента
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Испанские врачи провели первую в мире полностью роботизированную операцию по трансплантации легкого, сообщила больница Vall d"Hebron в Барселоне.
"Vall d"Hebron впервые в мире провела полностью роботизированную трансплантацию легких", - говорится в Twitter больницы.
Как отмечается в релизе медучреждения, операция предусматривала использование минимально инвазивной техники. Кроме того, был создан новый подход к удалению поврежденного легкого и установки нового органа, предполагающий 8-сантиметровый разрез в нижней части грудины.
"Это означает, что больше нет необходимости делать большое раскрытие, раздвигая ребра и открывая грудную клетку, что до сих пор было единственным доступным вариантом", - отмечается в релизе.
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Операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждающемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза.
Врачи отметили, что традиционный подход к пересадке легкого с раскрытием грудной клетки является очень агрессивным и требует длительного и сложного восстановления пациента.
"Это новая технология в хирургии позволит нам разрезать небольшой участок кожи, жира и мышц, оставив рану, которая может быстро затянуться. Это не только намного безопаснее, чем традиционный метод, но и практически безболезненно... Это историческая веха, которая, как мы верим, улучшит жизнь тысяч пациентов", - заявил заведующий отделением торакальной хирургии и трансплантации легких в Vall d"Hebron Альберт Жауреги.
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