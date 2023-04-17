https://ria.ru/20230417/oon-1865816578.html

Верховный комиссар ООН призвал Россию освободить Кара-Мурзу*

Верховный комиссар ООН призвал Россию освободить Кара-Мурзу* - РИА Новости, 17.04.2023

Верховный комиссар ООН призвал Россию освободить Кара-Мурзу*

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает РФ немедленно отменить решение российского суда и освободить осужденного за госизмену и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:27

2023-04-17T14:27

2023-04-17T14:28

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ЖЕНЕВА, 17 апр – РИА Новости. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призывает РФ немедленно отменить решение российского суда и освободить осужденного за госизмену и распространение фейков про российскую армию Владимира Кара-Мурзу*, говорится в опубликованном заявлении на сайте УВКПЧ. Сегодня Мосгорсуд проговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима. "Никто не должен быть лишен свободы за осуществление своих прав человека, и я призываю российские власти освободить его без промедления", - сказано в заявлении Тюрка. Комиссар считает, что этот приговор является "еще одним ударом по верховенству закона и гражданскому пространству в Российской Федерации". Как заявляло следствие, Кара-Мурза* в палате представителей американского штата Аризона "по мотивам политической ненависти" огласил "заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ" на Украине. Позднее в его отношении возбудили второе уголовное дело – о работе в "иностранной или международной НПО, в отношении которой принято решение о признании нежелательной". Третьим и самым тяжким стало обвинение по статье 275 УК РФ "Госизмена", санкция которой предусматривает до 20 лет колонии. Ему вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в США. Все три дела объединены в одно производство, расследование вел Следственный комитет РФ. Как заявил РИА Новости адвокат Кара-Мурзы* Вадим Прохоров, это первый случай, когда СК РФ расследует дело о госизмене - все остальные ведет ФСБ. Владимир Кара-Мурза-младший* – участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных "демократических форумов" в Европе и США, сын известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (1959-2019).* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230417/kara-murza-1865813899.html

https://ria.ru/20230417/posol-1865794059.html

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в мире, оон, россия, владимир кара-мурза-младший, сша