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Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников - РИА Новости, 17.04.2023
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15:25 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865833989.html
Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников
Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников - РИА Новости, 17.04.2023
Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников
Лидер "СРЗП" Сергей Миронов предложил учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:25
2023-04-17T15:25
россия
сергей миронов
госдума рф
политика
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер "СРЗП" Сергей Миронов предложил учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. "Давным-давно пора учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. Потому что 30 млн наших соотечественников живут за рубежом… Русские самая большая разделенная нация на сегодняшний день", - сообщил Миронов на круглом столе в Госдуме об актуальных проблемах русского мира. Также он сообщил о необходимости смены подхода об организационно-правовой и финансовой поддержке соотечественников за рубежом.Кроме того, Миронов предложил ввести карту соотечественника, дающую право безвизового въезда в Россию. "Речь идет о введении карты соотечественника. Такая карта давала бы право безвизового въезда в Россию. Использование такой карты сняло бы проблему длительной регистрации", - объяснил политик.
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россия, сергей миронов, госдума рф, политика, партия "справедливая россия - за правду"
Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Политика, Партия "Справедливая Россия - за правду"
Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников

Миронов предложил учредить институт уполномоченного по правам соотечественников

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер "СРЗП" Сергей Миронов предложил учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ.
"Давным-давно пора учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. Потому что 30 млн наших соотечественников живут за рубежом… Русские самая большая разделенная нация на сегодняшний день", - сообщил Миронов на круглом столе в Госдуме об актуальных проблемах русского мира. Также он сообщил о необходимости смены подхода об организационно-правовой и финансовой поддержке соотечественников за рубежом.
Кроме того, Миронов предложил ввести карту соотечественника, дающую право безвизового въезда в Россию. "Речь идет о введении карты соотечественника. Такая карта давала бы право безвизового въезда в Россию. Использование такой карты сняло бы проблему длительной регистрации", - объяснил политик.
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РоссияСергей МироновГосдума РФПолитикаПартия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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