https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865833989.html

Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников

Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников - РИА Новости, 17.04.2023

Миронов предложил учредить уполномоченного по правам соотечественников

Лидер "СРЗП" Сергей Миронов предложил учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:25

2023-04-17T15:25

2023-04-17T15:25

россия

сергей миронов

госдума рф

политика

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Лидер "СРЗП" Сергей Миронов предложил учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. "Давным-давно пора учредить новый институт уполномоченного по правам соотечественников при президенте РФ. Потому что 30 млн наших соотечественников живут за рубежом… Русские самая большая разделенная нация на сегодняшний день", - сообщил Миронов на круглом столе в Госдуме об актуальных проблемах русского мира. Также он сообщил о необходимости смены подхода об организационно-правовой и финансовой поддержке соотечественников за рубежом.Кроме того, Миронов предложил ввести карту соотечественника, дающую право безвизового въезда в Россию. "Речь идет о введении карты соотечественника. Такая карта давала бы право безвизового въезда в Россию. Использование такой карты сняло бы проблему длительной регистрации", - объяснил политик.

https://ria.ru/20230315/sootechestvennik-1857925951.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей миронов, госдума рф, политика, партия "справедливая россия - за правду"