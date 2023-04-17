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Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка от нападения собак в Оренбурге - РИА Новости, 17.04.2023
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07:36 17.04.2023 (обновлено: 07:47 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/ombudsmen-1865725606.html
Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка от нападения собак в Оренбурге
Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка от нападения собак в Оренбурге - РИА Новости, 17.04.2023
Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка от нападения собак в Оренбурге
После трагедии в Оренбурге, где стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, детский омбудсмен региона Анжелика Линькова заявила, что нельзя уравнивать жизнь... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T07:36
2023-04-17T07:47
оренбург
россия
денис паслер
оренбургская область
происшествия
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УФА, 17 апр – РИА Новости. После трагедии в Оренбурге, где стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, детский омбудсмен региона Анжелика Линькова заявила, что нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей. Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что в воскресенье стая бездомных собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика, гулявшего около своего дома в районе гаражного кооператива в Промышленном районе города в Оренбурге. Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека". Источник РИА Новости в экстренных службах Оренбурга сообщал, что ребенок был один и очевидцев трагедии нет. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии поручил главам муниципалитетов региона отловить всех безнадзорных неучтенных собак. "Вопрос безнадзорных животных, к сожалению, по-прежнему стоит остро. Те подвижки, которые наметились по этой проблеме, недостаточны. Мы не успели реализовать задуманные инициативы нашего аппарата. И я прошу прощения за это. Продолжаем работать в этом направлении. Моя позиция на тему бродячих собак та же, что и раньше: нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей. Нет ничего важнее наших детей", - написала Линькова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области отметила, что семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20230416/delo-1865695918.html
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оренбург, россия, денис паслер, оренбургская область, происшествия
Оренбург, Россия, Денис Паслер, Оренбургская область, Происшествия
Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка от нападения собак в Оренбурге

Омбудсмен Линькова о трагедии в Оренбурге: нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей

© РИА Новости / Сергей Ермохин | Перейти в медиабанкБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Ермохин
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Бездомная собака. Архивное фото
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УФА, 17 апр – РИА Новости. После трагедии в Оренбурге, где стая собак загрызла восьмилетнего мальчика, детский омбудсмен региона Анжелика Линькова заявила, что нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей.
Ранее СУСК РФ по региону сообщал, что в воскресенье стая бездомных собак загрызла насмерть 8-летнего мальчика, гулявшего около своего дома в районе гаражного кооператива в Промышленном районе города в Оренбурге. Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям УК РФ: "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".
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Источник РИА Новости в экстренных службах Оренбурга сообщал, что ребенок был один и очевидцев трагедии нет.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер после трагедии поручил главам муниципалитетов региона отловить всех безнадзорных неучтенных собак.
"Вопрос безнадзорных животных, к сожалению, по-прежнему стоит остро. Те подвижки, которые наметились по этой проблеме, недостаточны. Мы не успели реализовать задуманные инициативы нашего аппарата. И я прошу прощения за это. Продолжаем работать в этом направлении. Моя позиция на тему бродячих собак та же, что и раньше: нельзя уравнивать жизнь собак и жизнь детей. Нет ничего важнее наших детей", - написала Линькова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области отметила, что семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.
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ОренбургРоссияДенис ПаслерОренбургская областьПроисшествия
 
 
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