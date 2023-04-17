https://ria.ru/20230417/obstrely-1865712988.html

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.04.2023

Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T00:22

2023-04-17T00:22

2023-04-17T00:22

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

донецк

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка. За минувшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Ворошиловском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.

https://ria.ru/20230417/trevoga-1865711490.html

донецкая народная республика

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина