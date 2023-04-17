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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T00:22
2023-04-17T00:22
2023-04-17T00:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка. За минувшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Ворошиловском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20230417/trevoga-1865711490.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
ВСУ за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР