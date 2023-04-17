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Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:22 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obstrely-1865712988.html
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T00:22
2023-04-17T00:22
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
украина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка. За минувшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Ворошиловском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
https://ria.ru/20230417/trevoga-1865711490.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина
Украинские войска за сутки 15 раз обстреляли ДНР

ВСУ за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке
Сотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК на месте обстрела в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 122 миллиметров. На горловском - 1 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметра", - сообщает представительство в своем телеграм-канале.
Всего выпущено 80 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Донецк (Ворошиловский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Еленовка.
За минувшие сутки поступили сведения о гибели женщины в Ворошиловском районе Донецка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 34 обстрела.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККДонецкУкраина
 
 
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