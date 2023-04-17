Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 17.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:55 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obstrel-1865953724.html
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:55
2023-04-17T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811774195_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_45f14e81dbb8d02e5cdaac9975806790.jpg
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811774195_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_c776eeca6c7f283cf58ac856b195f3cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВелосипед на дороге в селе Александровка Херсонской области
Велосипед на дороге в селе Александровка Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Велосипед на дороге в селе Александровка Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Последствия обстрела со стороны ВСУ Петровского района Донецка - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Американский журналист пришел в ужас от зверств ВСУ в Донецке
11 апреля, 20:54
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала