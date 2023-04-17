https://ria.ru/20230417/obstrel-1865953724.html
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T23:55
2023-04-17T23:55
2023-04-17T23:55
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Александровке десять ракет из РСЗО