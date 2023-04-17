https://ria.ru/20230417/obstrel-1865953724.html

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО - РИА Новости, 17.04.2023

Украинские войска обстреляли Александровку из РСЗО

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T23:55

2023-04-17T23:55

2023-04-17T23:55

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка - населенный пункт Александровка: выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины