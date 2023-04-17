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Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:20
2023-04-17T22:20
2023-04-17T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
красногоровка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, красногоровка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Красногоровка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять 122-миллиметровых снарядов по Старомихайловке