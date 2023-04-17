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Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:20 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obstrel-1865943714.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 17.04.2023
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T22:20
2023-04-17T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
красногоровка
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865840047.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, украина, красногоровка, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Красногоровка, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили пять 122-миллиметровых снарядов по Старомихайловке

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела поселка Старомихайловка в Донецкой области
Последствия обстрела поселка Старомихайловка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела поселка Старомихайловка в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра по Старомихайловке, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 19.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаКрасногоровкаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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