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В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ

В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023

В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ

Общежитие в Петровском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:41

2023-04-17T11:41

2023-04-17T11:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Общежитие в Петровском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 апреля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины