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В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obschezhitie-1865767965.html
В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ
В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.04.2023
В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ
Общежитие в Петровском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:41
2023-04-17T11:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Общежитие в Петровском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 апреля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Донецке повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ

В Петровском районе Донецка повреждено здание общежития из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Общежитие в Петровском районе Донецка получило повреждения при обстреле со стороны украинских войск, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 апреля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины) городов республики: город Донецк (Петровский район): зафиксированы повреждения здания общежития шахты имени Челюскинцев по улице Полухина", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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