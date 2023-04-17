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В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2023
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Союзное государство
 
11:46 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/obrazovanie-1865769677.html
В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства
В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2023
В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства
Школа по инженерным наукам Союзного государства начинает работу в Великом Новгороде, обучение пройдут 50 местных студентов и еще 50 из Белоруссии, сообщает... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:46
2023-04-17T11:46
союзное государство
общество
великий новгород
белоруссия
россия
новгородский государственный университет
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Школа по инженерным наукам Союзного государства начинает работу в Великом Новгороде, обучение пройдут 50 местных студентов и еще 50 из Белоруссии, сообщает служба новостей Новгородского государственного университета. Курсы повышения квалификации пройдут на базе Передовой инженерной школы НовГУ, которая начала действовать в 2022 году. "В Новгородской технической школе начинает работу Школа по инженерным наукам Союзного государства. В занятиях примут участие 100 студентов: 50 из России (представители НовГУ и других вузов, магистранты и бакалавры) и 50 - из Республики Беларусь", сообщают в вузе. Как уточнили в НовГУ, образовательная программа будет идти по шести различным направлениям. Это управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами, нейросети, разработка моделей виртуальной реальности, проектирование автоматических систем, разработка радиоэлектронных моделей. Шестой трек будет социокультурным – взаимное общение студентов и совместные экскурсии. Также студенты встретятся с руководителями и инженерами ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности Великого Новгорода. Занятия будут длиться две недели, по окончании курсов слушатели получат дипломы.
https://ria.ru/20230406/sg-1863521286.html
https://ria.ru/20230407/kontseptsiya-1863731741.html
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общество, великий новгород, белоруссия, россия, новгородский государственный университет
Союзное государство, Общество, Великий Новгород, Белоруссия, Россия, Новгородский государственный университет
В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства

В Великом Новгороде откроется школа по инженерным наукам Союзного государства

© РИА Новости / Карина ИвашкоВеликий Новгород
Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Карина Ивашко
Великий Новгород. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Школа по инженерным наукам Союзного государства начинает работу в Великом Новгороде, обучение пройдут 50 местных студентов и еще 50 из Белоруссии, сообщает служба новостей Новгородского государственного университета.
Курсы повышения квалификации пройдут на базе Передовой инженерной школы НовГУ, которая начала действовать в 2022 году.
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"В Новгородской технической школе начинает работу Школа по инженерным наукам Союзного государства. В занятиях примут участие 100 студентов: 50 из России (представители НовГУ и других вузов, магистранты и бакалавры) и 50 - из Республики Беларусь", сообщают в вузе.
Как уточнили в НовГУ, образовательная программа будет идти по шести различным направлениям. Это управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами, нейросети, разработка моделей виртуальной реальности, проектирование автоматических систем, разработка радиоэлектронных моделей. Шестой трек будет социокультурным – взаимное общение студентов и совместные экскурсии. Также студенты встретятся с руководителями и инженерами ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности Великого Новгорода. Занятия будут длиться две недели, по окончании курсов слушатели получат дипломы.
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Союзное государствоОбществоВеликий НовгородБелоруссияРоссияНовгородский государственный университет
 
 
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