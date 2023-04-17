https://ria.ru/20230417/obrazovanie-1865769677.html

В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства

В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства - РИА Новости, 17.04.2023

В Великом Новгороде откроют курсы для студентов из Союзного государства

Школа по инженерным наукам Союзного государства начинает работу в Великом Новгороде, обучение пройдут 50 местных студентов и еще 50 из Белоруссии, сообщает... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:46

2023-04-17T11:46

2023-04-17T11:46

союзное государство

общество

великий новгород

белоруссия

россия

новгородский государственный университет

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 апр - РИА Новости. Школа по инженерным наукам Союзного государства начинает работу в Великом Новгороде, обучение пройдут 50 местных студентов и еще 50 из Белоруссии, сообщает служба новостей Новгородского государственного университета. Курсы повышения квалификации пройдут на базе Передовой инженерной школы НовГУ, которая начала действовать в 2022 году. "В Новгородской технической школе начинает работу Школа по инженерным наукам Союзного государства. В занятиях примут участие 100 студентов: 50 из России (представители НовГУ и других вузов, магистранты и бакалавры) и 50 - из Республики Беларусь", сообщают в вузе. Как уточнили в НовГУ, образовательная программа будет идти по шести различным направлениям. Это управление гражданскими беспилотными летательными аппаратами, нейросети, разработка моделей виртуальной реальности, проектирование автоматических систем, разработка радиоэлектронных моделей. Шестой трек будет социокультурным – взаимное общение студентов и совместные экскурсии. Также студенты встретятся с руководителями и инженерами ведущих предприятий радиоэлектронной промышленности Великого Новгорода. Занятия будут длиться две недели, по окончании курсов слушатели получат дипломы.

https://ria.ru/20230406/sg-1863521286.html

https://ria.ru/20230407/kontseptsiya-1863731741.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, великий новгород, белоруссия, россия, новгородский государственный университет