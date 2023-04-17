https://ria.ru/20230417/neft-1865795016.html

Пошлина на экспорт нефти из России с мая повысится на 0,1 доллара за тонну

Пошлина на экспорт нефти из России с мая повысится на 0,1 доллара за тонну - РИА Новости, 17.04.2023

Пошлина на экспорт нефти из России с мая повысится на 0,1 доллара за тонну

Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель против 50,8 доллара за баррель месяцем ранее, увеличившись... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T13:14

2023-04-17T13:14

2023-04-17T13:14

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

urals

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Средняя цена нефти марки Urals за период с 15 марта по 14 апреля составила 51,15 доллара за баррель против 50,8 доллара за баррель месяцем ранее, увеличившись на 0,7%; таким образом, пошлина на экспорт нефти из России с 1 мая повысится на 0,1 доллара - до 14,4 доллара за тонну, следует из сообщения в телеграм-канале Минфина. "Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 марта по 14 апреля 2023 года составила 51,15 доллара за баррель, или 373,4 доллара за тонну. Согласно расчетам Минфина России, экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 мая 2023 года повысится на 0,1 доллара и составит 14,4 доллара за тонну", - говорится в сообщении. В настоящее время экспортная пошлина на нефть составляет 14,3 доллара за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла повысится на 0,1 доллара и составит 4,2 доллара за тонну, на темные - повысится до 14,4 доллара с 14,3 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина вырастет до 4,3 доллара с 4,2 доллара, прямогонного (нафта) - до 7,9 доллара с 7,8 доллара. Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГ с 1 мая останется нулевой, а на кокс - 0,9 доллара за тонну.

https://ria.ru/20230412/neft-1864673668.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), urals