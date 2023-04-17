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Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:41 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/natsbat-1865768189.html
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2023
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии
Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:41
2023-04-17T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
симферополь
республика крым
ленур ислямов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в понедельник. "Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год [после освобождения]", - говорится в сообщении. Следователи установили, что житель Евпатории пять лет назад уехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины "вооруженное формирование, противоречащие интересам России". Уголовное дело по этому факту расследовалось по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221118/krym-1832551951.html
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происшествия, россия, симферополь, республика крым, ленур ислямов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Симферополь, Республика Крым, Ленур Ислямов
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии

В Крыму заочно дали девять лет колонии участнику запрещенного батальона Челебиджихана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в понедельник.
"Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год [после освобождения]", - говорится в сообщении.
Задержание при въезде в Крым участника украинского нацбатальона. Видео ФСБ России
Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым
18 ноября 2022, 17:03
Следователи установили, что житель Евпатории пять лет назад уехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины "вооруженное формирование, противоречащие интересам России". Уголовное дело по этому факту расследовалось по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
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17 июня 2022, 10:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияСимферопольРеспублика КрымЛенур Ислямов
 
 
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