https://ria.ru/20230417/natsbat-1865768189.html

Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии

Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2023

Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии

Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:41

2023-04-17T11:41

2023-04-17T11:41

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

симферополь

республика крым

ленур ислямов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в понедельник. "Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год [после освобождения]", - говорится в сообщении. Следователи установили, что житель Евпатории пять лет назад уехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины "вооруженное формирование, противоречащие интересам России". Уголовное дело по этому факту расследовалось по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20221118/krym-1832551951.html

https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html

россия

симферополь

республика крым

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, симферополь, республика крым, ленур ислямов