https://ria.ru/20230417/natsbat-1865768189.html
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии - РИА Новости, 17.04.2023
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии
Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:41
2023-04-17T11:41
2023-04-17T11:41
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
симферополь
республика крым
ленур ислямов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в понедельник. "Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год [после освобождения]", - говорится в сообщении. Следователи установили, что житель Евпатории пять лет назад уехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины "вооруженное формирование, противоречащие интересам России". Уголовное дело по этому факту расследовалось по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем". "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел. Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20221118/krym-1832551951.html
https://ria.ru/20220617/okhrannik-1795998383.html
россия
симферополь
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, симферополь, республика крым, ленур ислямов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Симферополь, Республика Крым, Ленур Ислямов
Участника украинского нацбата заочно приговорили к девяти годам колонии
В Крыму заочно дали девять лет колонии участнику запрещенного батальона Челебиджихана
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя заочно приговорил участника запрещенного "Крымско-татарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана"* к девяти годам лишения свободы, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ в понедельник.
"Решением суда обвиняемый заочно признан виновным, ему назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы на один год [после освобождения]", - говорится в сообщении.
Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым
Следователи установили, что житель Евпатории
пять лет назад уехал из Крыма и добровольно вступил в действующее на территории Украины
"вооруженное формирование, противоречащие интересам России". Уголовное дело по этому факту расследовалось по статье "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".
"Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"* был основан организатором энергетической блокады Крыма Ленуром Ислямовым
. ФСБ неоднократно сообщала о задержании в Крыму членов батальона и возбуждении против них уголовных дел.
Верховный суд РФ признал батальон террористической структурой и запретил его в России. Батальон ставит целью нарушение территориальной целостности России и вооруженный захват Крыма, сообщили ранее в Генеральной прокуратуре РФ.
* Запрещенная в России террористическая организация
ФСБ задержала личного охранника организатора энергоблокады Крыма