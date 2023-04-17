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СМИ: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах - РИА Новости, 18.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 17.04.2023 (обновлено: 00:28 18.04.2023)
https://ria.ru/20230417/nato-1865857959.html
СМИ: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах
СМИ: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах - РИА Новости, 18.04.2023
СМИ: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах
НАТО из-за ситуации на Украине ведет подготовку к боевым действиям на своих границах, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-17T16:49
2023-04-18T00:28
специальная военная операция на украине
россия
нато
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. НАТО из-за ситуации на Украине ведет подготовку к боевым действиям на своих границах, пишет газета The New York Times.Как объяснило издание, альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением. Она подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также больше детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать.Цель НАТО сейчас — не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы. Издание подчеркнуло, что альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь "решают с НАТО, как именно США будут защищать Европу". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Президент назвал спецоперацию вынужденной мерой. Он указал, что России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. При этом альянс, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20230415/plan-1865488593.html
https://ria.ru/20230411/ukraina-1864243807.html
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россия, нато, в мире, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, НАТО, В мире, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: НАТО готовится к боевым действиям на своих границах

NYT: НАТО готовится к боевым действиям вблизи своих границ в связи с конфликтом на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. НАТО из-за ситуации на Украине ведет подготовку к боевым действиям на своих границах, пишет газета The New York Times.
Как объяснило издание, альянс переходит от стратегии сдерживания с помощью угрозы ответного удара к стратегии сдерживания воспрещением. Она подразумевает большее число военных, постоянно находящихся на границе с Россией, большую интеграцию военных планов между США и союзниками, увеличение расходов на оборону, а также больше детальных требований к союзникам относительно того, какими силами и оборудованием они должны обладать.
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Цель НАТО сейчас — не только активизировать свои силы, но и сделать их более заметными для Москвы. Издание подчеркнуло, что альянс уже направил войска из разных стран в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
Как заявил высокопоставленный источник в НАТО, в рамках новых планов командующий объединенными силами альянса в Европе и Европейским командованием Вооруженных сил США Кристофер Каволи впервые со времен холодной войны интегрирует военные планы Штатов и других союзников. Источник добавил, что американцы вернулись в Европу и теперь "решают с НАТО, как именно США будут защищать Европу".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Президент назвал спецоперацию вынужденной мерой. Он указал, что России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. При этом альянс, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
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