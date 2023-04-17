https://ria.ru/20230417/nalichnye-1865899083.html

Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой

Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой - РИА Новости, 17.04.2023

Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:36

2023-04-17T18:36

2023-04-17T18:36

наличные деньги

анатолий вассерман

александр башкин

россия

госдума рф

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе декларировать сумму наличных более 1 миллиона рублей на руках, это предложение нежизнеспособно и "не основано на современных экономических законах". Ранее Вассерман (СРЗП) рассказал, что подготовил законопроект, которым предлагается установить, что налоговую надо уведомлять, если гражданин имеет 1 миллион рублей или эквивалент в другой валюте наличными, так как сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме. Сенатор отметил, что "это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах". Вассерман ранее рассказал РИА Новости о наказании, которое предусмотрено законопроектом в случае нарушения предлагаемых норм. По его словам, предлагается ввести конфискацию суммы, а также штраф в размере двух этих сумм.

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Владимир Лаврентьев

наличные деньги, анатолий вассерман, александр башкин, россия, госдума рф, общество