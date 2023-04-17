https://ria.ru/20230417/nalichnye-1865899083.html
Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой
Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой - РИА Новости, 17.04.2023
Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой
Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:36
2023-04-17T18:36
2023-04-17T18:36
наличные деньги
анатолий вассерман
александр башкин
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b811dcd08e036e29aabbc7c5eb566f5d.jpg
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе декларировать сумму наличных более 1 миллиона рублей на руках, это предложение нежизнеспособно и "не основано на современных экономических законах". Ранее Вассерман (СРЗП) рассказал, что подготовил законопроект, которым предлагается установить, что налоговую надо уведомлять, если гражданин имеет 1 миллион рублей или эквивалент в другой валюте наличными, так как сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме. Сенатор отметил, что "это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах". Вассерман ранее рассказал РИА Новости о наказании, которое предусмотрено законопроектом в случае нарушения предлагаемых норм. По его словам, предлагается ввести конфискацию суммы, а также штраф в размере двух этих сумм.
https://ria.ru/20230417/mrot-1865758920.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276908_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c88ef3316c43ff3413f14b2cafab53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наличные деньги, анатолий вассерман, александр башкин, россия, госдума рф, общество
Наличные деньги, Анатолий Вассерман, Александр Башкин, Россия, Госдума РФ, Общество
Сенатор назвал идею декларировать наличные более миллиона рублей шуткой
Сенатор Башкин считает, что идея декларировать наличные более миллиона рублей шутка
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил, что, по его мнению, депутат Госдумы Анатолий Вассерман пошутил, когда говорил об инициативе декларировать сумму наличных более 1 миллиона рублей на руках, это предложение нежизнеспособно и "не основано на современных экономических законах".
Ранее Вассерман (СРЗП) рассказал, что подготовил законопроект, которым предлагается установить, что налоговую надо уведомлять, если гражданин имеет 1 миллион рублей или эквивалент в другой валюте наличными, так как сейчас большинство расчетов можно проводить в безналичной форме.
«
"Что это даёт? Я думаю, это шутка Вассермана, да, он пошутил. Надеюсь, что это шутка. Здесь и говорить нечего", - сказал Башкин РИА Новости.
Сенатор отметил, что "это нежизнеспособное предложение, не основано на современных экономических законах".
«
"Это наказание (для тех - ред.), кто миллион рублей заработал? Бежать на себя заявлять в полицию?" - подчеркнул сенатор.
Вассерман ранее рассказал РИА Новости о наказании, которое предусмотрено законопроектом в случае нарушения предлагаемых норм. По его словам, предлагается ввести конфискацию суммы, а также штраф в размере двух этих сумм.
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей