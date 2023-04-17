https://ria.ru/20230417/nakazanie-1865766800.html
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:37
2023-04-17T11:37
2023-04-17T11:37
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и содействие актам террора. По статье 205 УК РФ "Террористический акт" максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране предлагается увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - до 15 лет). По статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" предлагается поднять минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до 7 лет (сейчас - от 5 до 15 лет); за пособничество поднять с 10 до 12 лет.
https://ria.ru/20230329/terrorizm-1861471188.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, россия
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм
Комитет Госдумы одобрил поправки о наказании до 20 лет колонии за терроризм
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и содействие актам террора.
По статье 205 УК РФ "Террористический акт" максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране предлагается увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - до 15 лет).
По статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" предлагается поднять минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до 7 лет (сейчас - от 5 до 15 лет); за пособничество поднять с 10 до 12 лет.
Во Владимирской области арестовали иностранца за финансирование терроризма