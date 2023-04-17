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Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм - РИА Новости, 17.04.2023
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11:37 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/nakazanie-1865766800.html
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм
Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:37
2023-04-17T11:37
госдума рф
россия
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и содействие актам террора. По статье 205 УК РФ "Террористический акт" максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране предлагается увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - до 15 лет). По статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" предлагается поднять минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до 7 лет (сейчас - от 5 до 15 лет); за пособничество поднять с 10 до 12 лет.
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госдума рф, россия
Госдума РФ, Россия
Комитет Госдумы одобрил поправки об ужесточении наказания за терроризм

Комитет Госдумы одобрил поправки о наказании до 20 лет колонии за терроризм

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Конституционный комитет Госдумы в понедельник рекомендовал Думе принять во втором чтении законопроект с поправками об ужесточении ответственности за терроризм и содействие актам террора.
По статье 205 УК РФ "Террористический акт" максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране предлагается увеличить до 20 лет лишения свободы (сейчас - до 15 лет).
По статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" предлагается поднять минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений до 7 лет (сейчас - от 5 до 15 лет); за пособничество поднять с 10 до 12 лет.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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