https://ria.ru/20230417/nagrada-1865917839.html

Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией

Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией - РИА Новости, 17.04.2023

Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник . РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T19:58

2023-04-17T19:58

2023-04-17T19:58

в мире

германия

россия

франк-вальтер штайнмайер

ангела меркель

гельмут коль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_0:45:2056:1202_1920x0_80_0_0_0e28adc35e2af6d5c212bdc2d4a3202e.jpg

БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник . Орден бывшей главе немецкого правительства вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе торжественной процессии награждения во дворце Бельвю, которая транслировалась в эфире немецкого телевидения. На церемонии также присутствовал нынешний канцлер Олаф Шольц, сменивший Меркель на этом посту. Штайнмайер отметил важную роль Меркель как первой женщины на посту канцлера и человека, при руководстве которого Германия пришла к экономическому процветанию. Ордена "федерального креста заслуг" высшей степени до Меркель удостоились лишь две персоны – бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что эксперты в Германии разделились во мнениях касательно того, достойна ли Меркель этой одной из высших наград ФРГ. Противники высказали мнение, что Меркель не формировала в равной степени эпоху, как то делали Аденауэр и Коль, к тому же вела неверную, с их точки зрения, политику по отношению к России. Сторонники награждения заявили, что Меркель достойно провела страну через несколько кризисов. Таблоид также запустил опрос среди своих читателей касательно того, "заслуживает ли Меркель высшей награды" ФРГ. По состоянию на 18:01 по московскому времени в опросе приняли участие более 139 тысяч человек, большинство (65%) считают, что Меркель "не сравнится с Колем и Аденауэром". Остальные 35% проголосовали за утвердительный вариант ответа ("Да, как канцлер она очень многое сделала для нашей страны"). Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.

https://ria.ru/20230315/merkel-1858137690.html

https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, гельмут коль