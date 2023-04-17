https://ria.ru/20230417/nagrada-1865917839.html
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией - РИА Новости, 17.04.2023
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией
Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник . РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:58
2023-04-17T19:58
2023-04-17T19:58
в мире
германия
россия
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
гельмут коль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_0:45:2056:1202_1920x0_80_0_0_0e28adc35e2af6d5c212bdc2d4a3202e.jpg
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник . Орден бывшей главе немецкого правительства вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе торжественной процессии награждения во дворце Бельвю, которая транслировалась в эфире немецкого телевидения. На церемонии также присутствовал нынешний канцлер Олаф Шольц, сменивший Меркель на этом посту. Штайнмайер отметил важную роль Меркель как первой женщины на посту канцлера и человека, при руководстве которого Германия пришла к экономическому процветанию. Ордена "федерального креста заслуг" высшей степени до Меркель удостоились лишь две персоны – бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что эксперты в Германии разделились во мнениях касательно того, достойна ли Меркель этой одной из высших наград ФРГ. Противники высказали мнение, что Меркель не формировала в равной степени эпоху, как то делали Аденауэр и Коль, к тому же вела неверную, с их точки зрения, политику по отношению к России. Сторонники награждения заявили, что Меркель достойно провела страну через несколько кризисов. Таблоид также запустил опрос среди своих читателей касательно того, "заслуживает ли Меркель высшей награды" ФРГ. По состоянию на 18:01 по московскому времени в опросе приняли участие более 139 тысяч человек, большинство (65%) считают, что Меркель "не сравнится с Колем и Аденауэром". Остальные 35% проголосовали за утвердительный вариант ответа ("Да, как канцлер она очень многое сделала для нашей страны"). Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.
https://ria.ru/20230315/merkel-1858137690.html
https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html
германия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_1:0:1716:1286_1920x0_80_0_0_bb8f7781c7bf265abba9686b1386094d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, гельмут коль
В мире, Германия, Россия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ангела Меркель, Гельмут Коль
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией
Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг"
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник .
Орден бывшей главе немецкого правительства вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
в ходе торжественной процессии награждения во дворце Бельвю, которая транслировалась в эфире немецкого телевидения. На церемонии также присутствовал нынешний канцлер Олаф Шольц
, сменивший Меркель на этом посту.
Штайнмайер отметил важную роль Меркель как первой женщины на посту канцлера и человека, при руководстве которого Германия пришла к экономическому процветанию.
Ордена "федерального креста заслуг" высшей степени до Меркель удостоились лишь две персоны – бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль
. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру.
Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что эксперты в Германии разделились во мнениях касательно того, достойна ли Меркель этой одной из высших наград ФРГ. Противники высказали мнение, что Меркель не формировала в равной степени эпоху, как то делали Аденауэр и Коль, к тому же вела неверную, с их точки зрения, политику по отношению к России
. Сторонники награждения заявили, что Меркель достойно провела страну через несколько кризисов.
Таблоид также запустил опрос среди своих читателей касательно того, "заслуживает ли Меркель высшей награды" ФРГ. По состоянию на 18:01 по московскому времени в опросе приняли участие более 139 тысяч человек, большинство (65%) считают, что Меркель "не сравнится с Колем и Аденауэром". Остальные 35% проголосовали за утвердительный вариант ответа ("Да, как канцлер она очень многое сделала для нашей страны").
Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.
Меркель впервые назвала причину своих приступов в 2019 году