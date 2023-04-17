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Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией - РИА Новости, 17.04.2023
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19:58 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/nagrada-1865917839.html
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией - РИА Новости, 17.04.2023
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией
Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник . РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T19:58
2023-04-17T19:58
в мире
германия
россия
франк-вальтер штайнмайер
ангела меркель
гельмут коль
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БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник . Орден бывшей главе немецкого правительства вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе торжественной процессии награждения во дворце Бельвю, которая транслировалась в эфире немецкого телевидения. На церемонии также присутствовал нынешний канцлер Олаф Шольц, сменивший Меркель на этом посту. Штайнмайер отметил важную роль Меркель как первой женщины на посту канцлера и человека, при руководстве которого Германия пришла к экономическому процветанию. Ордена "федерального креста заслуг" высшей степени до Меркель удостоились лишь две персоны – бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру. Ранее немецкая газета Bild сообщила, что эксперты в Германии разделились во мнениях касательно того, достойна ли Меркель этой одной из высших наград ФРГ. Противники высказали мнение, что Меркель не формировала в равной степени эпоху, как то делали Аденауэр и Коль, к тому же вела неверную, с их точки зрения, политику по отношению к России. Сторонники награждения заявили, что Меркель достойно провела страну через несколько кризисов. Таблоид также запустил опрос среди своих читателей касательно того, "заслуживает ли Меркель высшей награды" ФРГ. По состоянию на 18:01 по московскому времени в опросе приняли участие более 139 тысяч человек, большинство (65%) считают, что Меркель "не сравнится с Колем и Аденауэром". Остальные 35% проголосовали за утвердительный вариант ответа ("Да, как канцлер она очень многое сделала для нашей страны"). Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.
https://ria.ru/20230315/merkel-1858137690.html
https://ria.ru/20220607/merkel-1793866392.html
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в мире, германия, россия, франк-вальтер штайнмайер, ангела меркель, гельмут коль
В мире, Германия, Россия, Франк-Вальтер Штайнмайер, Ангела Меркель, Гельмут Коль
Меркель наградили орденом за заслуги перед Германией

Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг"

© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 17 апр - РИА Новости. Бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель наградили "федеральным крестом заслуг" в понедельник .
Орден бывшей главе немецкого правительства вручил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в ходе торжественной процессии награждения во дворце Бельвю, которая транслировалась в эфире немецкого телевидения. На церемонии также присутствовал нынешний канцлер Олаф Шольц, сменивший Меркель на этом посту.
Штайнмайер отметил важную роль Меркель как первой женщины на посту канцлера и человека, при руководстве которого Германия пришла к экономическому процветанию.
Ордена "федерального креста заслуг" высшей степени до Меркель удостоились лишь две персоны – бывшие канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль. Орден исполнен в форме мальтийского креста с изображением немецкого федерального орла по центру.
Канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишут СМИ
15 марта, 19:37
Ранее немецкая газета Bild сообщила, что эксперты в Германии разделились во мнениях касательно того, достойна ли Меркель этой одной из высших наград ФРГ. Противники высказали мнение, что Меркель не формировала в равной степени эпоху, как то делали Аденауэр и Коль, к тому же вела неверную, с их точки зрения, политику по отношению к России. Сторонники награждения заявили, что Меркель достойно провела страну через несколько кризисов.
Таблоид также запустил опрос среди своих читателей касательно того, "заслуживает ли Меркель высшей награды" ФРГ. По состоянию на 18:01 по московскому времени в опросе приняли участие более 139 тысяч человек, большинство (65%) считают, что Меркель "не сравнится с Колем и Аденауэром". Остальные 35% проголосовали за утвердительный вариант ответа ("Да, как канцлер она очень многое сделала для нашей страны").
Меркель возглавляла правительство Германии 16 лет, с 2005 по 2021 год.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
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7 июня 2022, 23:09
 
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