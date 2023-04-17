https://ria.ru/20230417/myanma-1865729481.html

Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных

Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных - РИА Новости, 17.04.2023

Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных

Власти Мьянмы в рамках амнистии освободили 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, в честь традиционного Нового года страны, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:45

2023-04-17T08:45

2023-04-17T09:09

в мире

великобритания

нейпьидо

мьянма

зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Мьянмы в рамках амнистии освободили 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, в честь традиционного Нового года страны, передает агентство Рейтер. Со ссылкой на заявление правительства страны, опубликованное в "связанных с военными Telegram-каналах", агентство сообщает, что "хунта Мьянмы освободила 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, чтобы отметить традиционный Новый год в стране в понедельник". Согласно сообщению, военные власти Мьянмы не уточняют, какие именно заключенные попали под амнистию. "Амнистия - это "празднование Нового года в Мьянме, чтобы принести радость народу и решить гуманитарные проблемы", - цитирует агентство заявление секретаря военного совета государственной администрации Мьянмы генерал-лейтенанта Ауна Линя Двэ. В ноябре 2022 года власти Мьянмы освободили из тюрем более 300 заключенных по амнистии в честь Национального дня страны, среди освобожденных - бывший экономический советник правительства Мьянмы, австралийский ученый-экономист доктор Шон Тернелл и бывший посол Великобритании Вики Боумэн и ее муж, гражданин Мьянмы Тхейн Лин. Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.

https://ria.ru/20221123/amnistiya-1833727780.html

https://ria.ru/20230404/amnistiya-1862991611.html

великобритания

нейпьидо

мьянма

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, великобритания, нейпьидо, мьянма, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)