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Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных - РИА Новости, 17.04.2023
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08:45 17.04.2023 (обновлено: 09:09 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/myanma-1865729481.html
Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных
Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных - РИА Новости, 17.04.2023
Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных
Власти Мьянмы в рамках амнистии освободили 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, в честь традиционного Нового года страны, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T08:45
2023-04-17T09:09
в мире
великобритания
нейпьидо
мьянма
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Мьянмы в рамках амнистии освободили 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, в честь традиционного Нового года страны, передает агентство Рейтер. Со ссылкой на заявление правительства страны, опубликованное в "связанных с военными Telegram-каналах", агентство сообщает, что "хунта Мьянмы освободила 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, чтобы отметить традиционный Новый год в стране в понедельник". Согласно сообщению, военные власти Мьянмы не уточняют, какие именно заключенные попали под амнистию. "Амнистия - это "празднование Нового года в Мьянме, чтобы принести радость народу и решить гуманитарные проблемы", - цитирует агентство заявление секретаря военного совета государственной администрации Мьянмы генерал-лейтенанта Ауна Линя Двэ. В ноябре 2022 года власти Мьянмы освободили из тюрем более 300 заключенных по амнистии в честь Национального дня страны, среди освобожденных - бывший экономический советник правительства Мьянмы, австралийский ученый-экономист доктор Шон Тернелл и бывший посол Великобритании Вики Боумэн и ее муж, гражданин Мьянмы Тхейн Лин. Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
https://ria.ru/20221123/amnistiya-1833727780.html
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нейпьидо
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в мире, великобритания, нейпьидо, мьянма, зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
В мире, Великобритания, Нейпьидо, Мьянма, Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)
Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных

Власти Мьянмы амнистировали 3113 заключенных в честь Нового года страны

© iStock.com / nmessanaОбщественный транспорт в Нгапали, Мьянма
Общественный транспорт в Нгапали, Мьянма - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© iStock.com / nmessana
Общественный транспорт в Нгапали, Мьянма. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Власти Мьянмы в рамках амнистии освободили 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, в честь традиционного Нового года страны, передает агентство Рейтер.
Со ссылкой на заявление правительства страны, опубликованное в "связанных с военными Telegram-каналах", агентство сообщает, что "хунта Мьянмы освободила 3113 заключенных, включая 98 иностранцев, чтобы отметить традиционный Новый год в стране в понедельник".
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Согласно сообщению, военные власти Мьянмы не уточняют, какие именно заключенные попали под амнистию.
"Амнистия - это "празднование Нового года в Мьянме, чтобы принести радость народу и решить гуманитарные проблемы", - цитирует агентство заявление секретаря военного совета государственной администрации Мьянмы генерал-лейтенанта Ауна Линя Двэ.
В ноябре 2022 года власти Мьянмы освободили из тюрем более 300 заключенных по амнистии в честь Национального дня страны, среди освобожденных - бывший экономический советник правительства Мьянмы, австралийский ученый-экономист доктор Шон Тернелл и бывший посол Великобритании Вики Боумэн и ее муж, гражданин Мьянмы Тхейн Лин.
Вооруженные силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля 2021 года, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей ее расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. Весной на брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
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