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Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.04.2023
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11:24 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/mrot-1865758920.html
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.04.2023
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей
Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T11:24
2023-04-17T11:24
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР. "Проектом федерального закона "О несении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается установить МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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госдума рф, общество, лдпр, мрот, россия, экономика
Госдума РФ, Общество, ЛДПР, МРОТ, Россия, Экономика
Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Комитет Госдумы не поддержал проект ЛДПР об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей с 2023 года

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР.
"Проектом федерального закона "О несении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается установить МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
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