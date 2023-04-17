https://ria.ru/20230417/mrot-1865758920.html

Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет Госдумы не поддержал проект об увеличении МРОТ до 30 тысяч рублей

Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T11:24

2023-04-17T11:24

2023-04-17T11:24

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Комитет Госдумы по соцполитике на заседании в понедельник рекомендовал к отклонению законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда до 30 тысяч рублей с 1 января 2023 года. Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от фракции ЛДПР. "Проектом федерального закона "О несении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" предлагается установить МРОТ с 1 января 2023 года в сумме 30 000 рублей в месяц", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

https://ria.ru/20230329/mrot-1861577319.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

госдума рф, общество, лдпр, мрот, россия, экономика