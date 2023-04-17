https://ria.ru/20230417/moldaviya-1865381557.html

Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики

Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики - РИА Новости, 17.04.2023

Молдавии вынесли приговор. Стала известна дата начала конца республики

Президент Майя Санду избавляется от оппонентов. Первая жертва — Илан Шор, следующая — его партия. Сам он скрывается за границей и уверен, что Санду в итоге... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T08:00

2023-04-17T08:00

2023-04-17T11:38

в мире

кишинев

молдавия

израиль

владимир воронин

майя санду

илан шор

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853943479_284:119:2981:1636_1920x0_80_0_0_dbc0a02f4904b450ef02cd2228238fb1.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Майя Санду избавляется от оппонентов. Первая жертва — Илан Шор, следующая — его партия. Сам он скрывается за границей и уверен, что Санду в итоге окажется за решеткой. Тем временем Кишинев готовится к уличным столкновениям. О молдавском политическом кризисе — в материале РИА Новости.Решение на миллиардОдного из лидеров оппозиции Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества за хищение миллиарда долларов. Апелляцию отклонили. Как заявила глава парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате, в пользу государства конфискуют пять миллиардов леев (почти 279 миллионов долларов). По словам Санду, этого "требовали граждане".Шор находится в Израиле. Приговор он считает незаконным и утверждает, что скоро за решетку отправят не его, а судей. "Это решение будет отменено ровно на второй день после смены действующего режима", — уверен политик.Напомним, миллиард долларов пропал из банковской системы Молдавии в 2014 году. Шора задержали в мае 2015-го. По версии следствия, бизнесмен вывел деньги из трех банков, оформляя ничем не обоснованные кредиты. Несмотря на расследование и судебный процесс, Шор смог стать мэром города Огеев, возглавить партию "Равноправие", переименованную теперь в его честь, и вместе с ней избраться в парламент. Оппозиционер покинул республику в 2019-м. Он непримиримый противник Санду, считается организатором и спонсором наиболее массовых антиправительственных акций, на которых выступали за сближение с Россией.Следом за Шором молдавская Фемида хочет разобраться с его партией. Конституционный суд с 10 по 17 мая рассмотрит дело о ее законности. Правительство добивается запрета с ноября. По словам спикера парламента Игоря Гросу, у КС достаточно доказательств оснований для ликвидации организации.Приговор странеВ прошлом году оппозиция серьезно подорвала авторитет Санду как внутри страны, так и на международной арене. Десятки тысяч человек больше полугода периодически выходят на митинги против разрыва отношений с Москвой, неэффективной экономической политики и втягивания в российско-украинский конфликт.В июне в Кишиневе состоится второй саммит Европейского политического сообщества. Санду надеется продемонстрировать, что большинство молдаван не просто поддерживают ее, но и страстно стремятся в Евросоюз. Она призвала сторонников евроинтеграции прийти 21 мая на Великое национальное собрание (ВНС) в центре столицы. Якобы это всем сразу покажет, что в оппозиции одни "воры с грязными деньгами", которые "отравляют души людей".Оппозиция это тоже услышала. Шор пообещал вывести на площадь своих единомышленников, чтобы у европейских наблюдателей не возникало иллюзий. Глава Партии коммунистов и экс-президент Владимир Воронин предложил запретить под страхом уголовного преследования призывы к объединению с Румынией и не разрешать лицам с двойным гражданством занимать высшие государственные должности. Как известно, у Санду есть румынский паспорт. ВНС Воронин тоже считает частью общего плана ликвидации независимости под предлогом евроинтеграции.Хаос наступаетОпрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что политическая система, которую под себя выстроила Санду, постепенно приходит в негодность. Те, кто еще недавно были удобными для президента оппонентами, теперь представляют опасность."Экономический кризис 2022-го привел к роспуску правительства, и Санду фактически готовится к досрочным президентским выборам. Митинг должен стать важной частью ее агитации. Чтобы никто не помешал, она зачищает оппозицию. Начала с самых активных: Шора и его партии", — говорит доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова.Молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев полагает, что приговор и запрет партии ничего принципиально не изменит. "Израиль отказывается выдавать Шора Кишиневу. А у его партии уже есть дублер — "Движение за народ". Изъятие активов несколько осложнит жизнь оппозиционерам, но протесты не прекратятся", — уверен эксперт.Шор, скорее всего, успеет организовать контрпротест. Не исключены уличные столкновения. Однако к осужденному за финансовые махинации вряд ли примкнут другие политики. "Шор почти полностью подчинил себе улицу. В Кишиневе только он проводит массовые акции протеста. Два бывших президента Игорь Додон и Воронин, которые руководят парламентским Блоком коммунистов и социалистов, ограничиваются выступлениями в СМИ. Возможно, успех Шора связан с тем, что Санду решила сделать его главным конкурентом", — рассуждает Кисеев.Он обращает внимание на то, что экс-банкир отлично подходит под описание идеального для Санду противника: коррупционер, друг России, живет за пределами страны. Любой другой мог бы доставить ей на порядок больше проблем. Но теперь даже Шор стал такой угрозой, с которой больше нельзя мириться.

https://ria.ru/20230223/moldaviya-1853821357.html

https://ria.ru/20230216/moldaviya-1852212822.html

https://ria.ru/20221026/moldaviya-1826709136.html

кишинев

молдавия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, израиль, владимир воронин, майя санду, илан шор, политика