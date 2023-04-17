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Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях - РИА Новости, 17.04.2023
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12:24 17.04.2023 (обновлено: 12:25 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/mobilizatsiya-1865780390.html
Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях
Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях - РИА Новости, 17.04.2023
Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях
По итогам за 2022 год в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:24
2023-04-17T12:25
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
госдума рф
татьяна москалькова
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. По итогам за 2022 год в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации", - сказала Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
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россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф, госдума рф, татьяна москалькова, общество
Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ, Татьяна Москалькова, Общество
Решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях

Москалькова: решения по частичной мобилизации за 2022 год аннулировали в 245 случаях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобилизованные
Мобилизованные - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. По итогам за 2022 год в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации", - сказала Москалькова на расширенном совместном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября 2022 года. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
В ходе призыва по частичной мобилизации на местах появлялись сообщения о нарушениях - брали не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее. В связи с этим Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал", а впоследствии поставил вопрос о модернизации всей системы военкоматов.
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