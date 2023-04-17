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Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных - РИА Новости, 17.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/mkkk-1865807300.html
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных - РИА Новости, 17.04.2023
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:01
2023-04-17T14:01
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить российских пленных. "Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный комитет красного креста с просьбой о посещении наших пленных с тем, чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь", - сказала Москалькова журналистам. Москалькова также отметила, что министерство обороны предпринимает максимальные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась. "Министерство обороны сегодня предпринимает максимально меры для того, чтобы процессы эти не останавливались, обменные процессы" - добавила она.
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общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных

Москалькова сообщила о постоянных обращениях в МККК с просьбой посетить российских пленных

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить российских пленных.
"Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный комитет красного креста с просьбой о посещении наших пленных с тем, чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь", - сказала Москалькова журналистам.
Москалькова также отметила, что министерство обороны предпринимает максимальные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась. "Министерство обороны сегодня предпринимает максимально меры для того, чтобы процессы эти не останавливались, обменные процессы" - добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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