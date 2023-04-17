https://ria.ru/20230417/mkkk-1865807300.html

Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных

Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных - РИА Новости, 17.04.2023

Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:01

2023-04-17T14:01

2023-04-17T14:01

специальная военная операция на украине

общество

здоровье - общество

россия

татьяна москалькова

международный комитет красного креста (мккк)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить российских пленных. "Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный комитет красного креста с просьбой о посещении наших пленных с тем, чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь", - сказала Москалькова журналистам. Москалькова также отметила, что министерство обороны предпринимает максимальные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась. "Министерство обороны сегодня предпринимает максимально меры для того, чтобы процессы эти не останавливались, обменные процессы" - добавила она.

https://ria.ru/20230410/plen-1864289287.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр