https://ria.ru/20230417/mkkk-1865807300.html
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных - РИА Новости, 17.04.2023
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:01
2023-04-17T14:01
2023-04-17T14:01
специальная военная операция на украине
общество
здоровье - общество
россия
татьяна москалькова
международный комитет красного креста (мккк)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить российских пленных. "Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный комитет красного креста с просьбой о посещении наших пленных с тем, чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь", - сказала Москалькова журналистам. Москалькова также отметила, что министерство обороны предпринимает максимальные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась. "Министерство обороны сегодня предпринимает максимально меры для того, чтобы процессы эти не останавливались, обменные процессы" - добавила она.
https://ria.ru/20230410/plen-1864289287.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, татьяна москалькова, международный комитет красного креста (мккк), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Международный комитет Красного Креста (МККК), Ситуация в ДНР и ЛНР
Москалькова сообщила, что постоянно просит МККК посетить российских пленных
Москалькова сообщила о постоянных обращениях в МККК с просьбой посетить российских пленных
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила о постоянных обращениях в Международный комитет красного креста с просьбой посетить российских пленных.
"Мы со своей стороны постоянно обращаемся в Международный комитет красного креста с просьбой о посещении наших пленных с тем, чтобы им была своевременно и качественно оказана медицинская помощь", - сказала Москалькова журналистам.
Москалькова также отметила, что министерство обороны предпринимает максимальные меры, чтобы работа по обмену не останавливалась. "Министерство обороны сегодня предпринимает максимально меры для того, чтобы процессы эти не останавливались, обменные процессы" - добавила она.
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