https://ria.ru/20230417/mina-1865819614.html

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 17.04.2023

В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:35

2023-04-17T14:35

2023-04-17T14:35

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806362170_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_8e233df17d18a8b1ed11eb6872330bb1.jpg

ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, оон