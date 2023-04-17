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В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:35 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/mina-1865819614.html
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина - РИА Новости, 17.04.2023
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:35
2023-04-17T14:35
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
оон
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, ООН
В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина

В Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища на мине "Лепесток" подорвался мужчина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Куйбышевский район): на территории кладбища поселок Грабари в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" получил ранение мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районСЦККООН
 
 
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