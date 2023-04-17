В Донецке на мине "Лепесток" подорвался мужчина
В Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища на мине "Лепесток" подорвался мужчина
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Мирный житель подорвался на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 17 апреля поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Город Донецк (Куйбышевский район): на территории кладбища поселок Грабари в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" получил ранение мужчина 1972 года рождения", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.