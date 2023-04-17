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Словакия передала Украине истребители МиГ-29 - РИА Новости, 17.04.2023
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09:43 17.04.2023 (обновлено: 10:43 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/mig-29-1865736572.html
Словакия передала Украине истребители МиГ-29
Словакия передала Украине истребители МиГ-29 - РИА Новости, 17.04.2023
Словакия передала Украине истребители МиГ-29
Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T09:43
2023-04-17T10:43
словакия
украина
миг-29
в мире
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БРАТИСЛАВА, 17 апр — РИА Новости. Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*.Министр напомнил, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, девять остававшихся перебросили в постсоветскую республику по земле.Ранее Надь сообщал, что в качестве компенсации за переданные Украине МиГи США поставят Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.В конце марта бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 передали Украине с грубым нарушением норм конституции страны. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России 31 марта заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29. В ведомстве указали, что Братислава не имела права делать это без согласия Москвы.Россия в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230416/samokhodki-1865656295.html
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865734806.html
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словакия, украина, миг-29, в мире
Словакия, Украина, МиГ-29, В мире
Словакия передала Украине истребители МиГ-29

Минобороны Словакии заявило о завершении передачи Украине 13 истребителей МиГ-29

© AP Photo / Petr David JosekИстребители МиГ-29 ВВС Словакии
Истребители МиГ-29 ВВС Словакии - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Истребители МиГ-29 ВВС Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 апр — РИА Новости. Словакия завершила передачу истребителей МиГ-29 Украине, сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь на своей странице в Facebook*.
«
"Тринадцать МиГов уже на Украине", — написал он.
Министр напомнил, что четыре истребителя перегнали украинские пилоты в марте, девять остававшихся перебросили в постсоветскую республику по земле.
Ранее Надь сообщал, что в качестве компенсации за переданные Украине МиГи США поставят Братиславе 12 вертолетов AH-1Z Viper.
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В конце марта бывший премьер-министр, глава партии Smer Роберт Фицо утверждал, что истребители МиГ-29 передали Украине с грубым нарушением норм конституции страны. По его словам, Словакия ранее не планировала приобретать американские вертолеты, теперь же стране придется доплатить за то, что ей не нужно.
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России 31 марта заявила о грубом нарушении Словакией международных договоров по реэкспорту российского оружия при поставках Украине МиГ-29. В ведомстве указали, что Братислава не имела права делать это без согласия Москвы.
Россия в прошлом году направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений киевским властям. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы c военной техникой для Украины станут законной целью для российской армии. По его словам, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только передачей оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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