https://ria.ru/20230417/mautkhauzen-1865846580.html

Комитет Маутхаузена не пустит российских делегатов на памятные мероприятия

Комитет Маутхаузена не пустит российских делегатов на памятные мероприятия - РИА Новости, 17.04.2023

Комитет Маутхаузена не пустит российских делегатов на памятные мероприятия

Руководство мемориального комплекса "Маутхаузен" в Австрии отклонило заявку российского посольства на участие в мероприятиях по поводу освобождения концлагеря,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:09

2023-04-17T16:09

2023-04-17T16:32

в мире

австрия

россия

маутхаузен

дмитрий любинский

великая отечественная война (1941-1945)

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ВЕНА, 17 апр — РИА Новости. Руководство мемориального комплекса "Маутхаузен" в Австрии отклонило заявку российского посольства на участие в мероприятиях по поводу освобождения концлагеря, заявил посол в Вене Дмитрий Любинский. "Австрийский комитет Маутхаузена отклонил заявку посольства России на участие делегации официальных российских представительств в Австрии в очередных ежегодных торжествах по поводу освобождения нацистского лагеря смерти", — говорится в записи в соцсетях дипломата.Как уточняется, в ответе за подписью председателя комитета и его финансового референта российскую сторону призвали "воздержаться от участия" в церемониях "с учетом текущей ситуации". Такой же позиция комитета была и год назад."К глубочайшему сожалению, австрийским функционерам любых уровней все более изменяет чувство исторической памяти и исторической ответственности. Мы же будем и далее последовательно и настойчиво работать по собственной программе мемориальных мероприятий", — добавил Любинский.Нацистский концлагерь Маутхаузен существовал на территории Австрии с 1938 по 1945 год, в нем погибли более ста тысяч узников, в том числе тысячи советских военнопленных. В Маутхаузене убит Герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. С 1947 года на территории бывшего лагеря работает мемориал. Ежегодно в день освобождения его посещают многочисленные делегации.

https://ria.ru/20230126/zakharova-1847474118.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

в мире, австрия, россия, маутхаузен, дмитрий любинский, великая отечественная война (1941-1945)