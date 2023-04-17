https://ria.ru/20230417/limit-1865739951.html
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля - РИА Новости, 17.04.2023
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля
Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:02
2023-04-17T10:02
2023-04-17T10:02
экономика
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
бкс мир инвестиций
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_855:0:3071:1247_1920x0_80_0_0_51566292a32d2b694777f2cde67af795.jpg
МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний, сообщили "Ведомости".Как заявил изданию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, механизм предусматривает ежемесячный лимит, не привязанный к конкретной сумме. Подобные меры призваны снизить волатильность рубля, которая росла из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке при покупках больших объемов рубля.По словам эксперта по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Валерия Емельянова, требования российского регулятора к подобным сделкам логичны. Он отметил необходимость введения определенных правил ради исключения возможности "закулисных сделок" и непрозрачных решений.
https://ria.ru/20230414/dollar-1865352036.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786133845_1089:0:2952:1397_1920x0_80_0_0_9e077e80207cf9908d04277cb67e1834.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), бкс мир инвестиций
Экономика, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России), БКС Мир инвестиций
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля
Минфин и ЦБ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих фирм