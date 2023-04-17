https://ria.ru/20230417/limit-1865739951.html

Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля

Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля - РИА Новости, 17.04.2023

Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля

Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний,... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:02

2023-04-17T10:02

2023-04-17T10:02

экономика

цены на нефть

министерство финансов рф (минфин россии)

бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний, сообщили "Ведомости".Как заявил изданию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, механизм предусматривает ежемесячный лимит, не привязанный к конкретной сумме. Подобные меры призваны снизить волатильность рубля, которая росла из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке при покупках больших объемов рубля.По словам эксперта по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Валерия Емельянова, требования российского регулятора к подобным сделкам логичны. Он отметил необходимость введения определенных правил ради исключения возможности "закулисных сделок" и непрозрачных решений.

https://ria.ru/20230414/dollar-1865352036.html

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), бкс мир инвестиций