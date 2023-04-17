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Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля - РИА Новости, 17.04.2023
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10:02 17.04.2023
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Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля - РИА Новости, 17.04.2023
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля
Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний,... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:02
2023-04-17T10:02
экономика
цены на нефть
министерство финансов рф (минфин россии)
бкс мир инвестиций
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний, сообщили "Ведомости".Как заявил изданию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, механизм предусматривает ежемесячный лимит, не привязанный к конкретной сумме. Подобные меры призваны снизить волатильность рубля, которая росла из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке при покупках больших объемов рубля.По словам эксперта по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Валерия Емельянова, требования российского регулятора к подобным сделкам логичны. Он отметил необходимость введения определенных правил ради исключения возможности "закулисных сделок" и непрозрачных решений.
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экономика, цены на нефть, министерство финансов рф (минфин россии), бкс мир инвестиций
Экономика, Цены на нефть, Министерство финансов РФ (Минфин России), БКС Мир инвестиций
Минфин и Центробанк могут ограничить покупку валюты для поддержки рубля

Минфин и ЦБ могут ввести лимит на покупку валюты из-за сделок с активами уходящих фирм

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские власти рассматривают возможность введения лимита на покупку валюты на внутреннем рынке для сделок по выкупу активов уходящих иностранных компаний, сообщили "Ведомости".
Как заявил изданию директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, механизм предусматривает ежемесячный лимит, не привязанный к конкретной сумме. Подобные меры призваны снизить волатильность рубля, которая росла из-за низкой ликвидности иностранной валюты на российском рынке при покупках больших объемов рубля.
«
"В целом в рамках подходов подкомиссии мы всегда учитываем рыночную конъюнктуру на валютном рынке при принятии решений по сделкам, в том числе по сделкам с долями и акциями", — прокомментировал Чебесков.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Валерия Емельянова, требования российского регулятора к подобным сделкам логичны. Он отметил необходимость введения определенных правил ради исключения возможности "закулисных сделок" и непрозрачных решений.
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