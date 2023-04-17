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Участники СВО из Воронежской области получат льготы на транспортный налог - РИА Новости, 17.04.2023
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Воронежская область
 
16:53 17.04.2023 (обновлено: 16:54 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/lgoty-1865859447.html
Участники СВО из Воронежской области получат льготы на транспортный налог
Участники СВО из Воронежской области получат льготы на транспортный налог - РИА Новости, 17.04.2023
Участники СВО из Воронежской области получат льготы на транспортный налог
Участники СВО из Воронежской области могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу для машин, мотоциклов и других средств передвижения с мощностью... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T16:53
2023-04-17T16:54
воронежская область
воронежская область
владимир нетесов
воронежская областная дума
россия
налоги
льготы
транспорт
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Участники СВО из Воронежской области могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу для машин, мотоциклов и других средств передвижения с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, говорится в сообщении областной думы. В ходе очередного заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, парламентарии одобрили ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы предоставления мер соцподдержки участникам СВО и их семьям. "Один из законов, принятых Воронежской областной думой, касается предоставления участникам спецоперации льгот по уплате транспортного налога на территории региона. На освобождение от этого платежа могут рассчитывать контрактники, граждане, призванные по частичной мобилизации, а также добровольцы", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов. Дополнительная региональная мера поддержки вводится для указанных граждан, имеющих зарегистрированное на них транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (мотоциклы, автомобили и прочее). Если подобных транспортных средств несколько, льгота применяется к одному из них. Действие нового закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию новой меры поддержки составят порядка 70 миллионов рублей в год. "Воронежцы, участвующие в спецоперации и их семьи, должны получать максимальную поддержку и внимание от государства. И этот пакет мер постоянно дополняется и совершенствуется", — отметил Нетёсов.
https://ria.ru/20230414/obuchenie-1865447481.html
https://ria.ru/20230414/svo-1865436940.html
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воронежская область, владимир нетесов, воронежская областная дума, россия, налоги, льготы, транспорт
Воронежская область, Воронежская область, Владимир Нетесов, Воронежская областная Дума, Россия, Налоги, Льготы, Транспорт

Участники СВО из Воронежской области получат льготы на транспортный налог

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКлючи от автомобиля
Ключи от автомобиля - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВОРОНЕЖ, 17 апр - РИА Новости. Участники СВО из Воронежской области могут рассчитывать на льготы по транспортному налогу для машин, мотоциклов и других средств передвижения с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, говорится в сообщении областной думы.
В ходе очередного заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, парламентарии одобрили ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы предоставления мер соцподдержки участникам СВО и их семьям.
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"Один из законов, принятых Воронежской областной думой, касается предоставления участникам спецоперации льгот по уплате транспортного налога на территории региона. На освобождение от этого платежа могут рассчитывать контрактники, граждане, призванные по частичной мобилизации, а также добровольцы", – пояснил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов.
Дополнительная региональная мера поддержки вводится для указанных граждан, имеющих зарегистрированное на них транспортное средство с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно (мотоциклы, автомобили и прочее). Если подобных транспортных средств несколько, льгота применяется к одному из них.
Действие нового закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года. Дополнительные расходы областного бюджета на реализацию новой меры поддержки составят порядка 70 миллионов рублей в год.
"Воронежцы, участвующие в спецоперации и их семьи, должны получать максимальную поддержку и внимание от государства. И этот пакет мер постоянно дополняется и совершенствуется", — отметил Нетёсов.
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