https://ria.ru/20230417/lepestok-1865847278.html

Число пострадавших при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке достигло двух

Число пострадавших при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке достигло двух - РИА Новости, 17.04.2023

Число пострадавших при подрыве на мине "Лепесток" в Донецке достигло двух

Число пострадавших в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" возросло до двух, сообщил мэр... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:13

2023-04-17T16:13

2023-04-17T16:13

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

алексей кулемзин (донецк)

оон

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 17 апр - РИА Новости. Число пострадавших в Куйбышевском районе Донецка на территории кладбища в результате подрыва на противопехотной мине "Лепесток" возросло до двух, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, отмечало, что в Куйбышевском районе Донецка на противопехотной мине "Лепесток" подорвался мужчина 1972 года рождения. "По уточненной информации, в результате детонации мины "Лепесток" на территории кладбища "Грабари" в Куйбышевском районе двое пострадавших – мужчина и женщина", - написал мэр в своем телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Власти ДНР неоднократно фиксировали применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", при ударах по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230411/obstrely-1864618774.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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