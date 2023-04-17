https://ria.ru/20230417/lavrov-1865713430.html

Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки - РИА Новости, 17.04.2023

Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Глава МИД России Сергей Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили во... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T00:41

2023-04-17T00:41

2023-04-17T01:29

россия

латинская америка

сергей лавров

карибский бассейн

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Турне продлится с 17 по 21 апреля. Уже днем 16 апреля МИД разместил в своем Telegram-канале видео из самолета Лаврова, где он угостил сопровождающих его журналистов куличом и пасхальными яйцами.Как отметили в министерстве, Лаврова ждет насыщенная программа, в том числе встречи с лидерами латиноамериканских стран и главами МИД.В МИД назвали Латинскую Америку дружественным России регионом, где формируется один из центров многополярного мира, с которым Москва намерена конструктивно сотрудничать без какого-либо внешнего диктата. В министерстве также отметили появление новых возможностей для развития выгодного партнерства России с латиноамериканскими странами.Как подчеркнул сам Лавров в своей статье, опубликованной накануне его визита в бразильской газете "Фолья де Сан-Паулу" и мексиканском журнале "Бузос", Латинская Америка и Карибский бассейн являются ценным направлением внешней политики Москвы, который не должен стать ареной для соперничества держав. Сотрудничество России с Латинской Америкой, указал Лавров, строится на прагматизме и отсутствии идеологии, при этом оно не направлено против кого-либо.Москва, добавил Лавров, выступает за единство, политическую сплоченность и экономическую устойчивость государств региона.Министр также напомнил, что несмотря на западные санкции и давление со стороны США и ЕС, по итогам 2022 года суммарный экспорт России в государства Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 3,8%, а поставки пшеницы увеличились на 48,8%, то есть практически в полтора раза.Россия открыта для укрепления связей с теми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия, честности, взаимоуважения и учета интересов, подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html

https://ria.ru/20230412/vizy-1864749914.html

россия

латинская америка

карибский бассейн

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россия, латинская америка, сергей лавров, карибский бассейн