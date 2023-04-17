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Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки - РИА Новости, 17.04.2023
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00:41 17.04.2023 (обновлено: 01:29 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/lavrov-1865713430.html
Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки
Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки - РИА Новости, 17.04.2023
Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки
Глава МИД России Сергей Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили во... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T00:41
2023-04-17T01:29
россия
латинская америка
сергей лавров
карибский бассейн
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили во внешнеполитическом ведомстве. Турне продлится с 17 по 21 апреля. Уже днем 16 апреля МИД разместил в своем Telegram-канале видео из самолета Лаврова, где он угостил сопровождающих его журналистов куличом и пасхальными яйцами.Как отметили в министерстве, Лаврова ждет насыщенная программа, в том числе встречи с лидерами латиноамериканских стран и главами МИД.В МИД назвали Латинскую Америку дружественным России регионом, где формируется один из центров многополярного мира, с которым Москва намерена конструктивно сотрудничать без какого-либо внешнего диктата. В министерстве также отметили появление новых возможностей для развития выгодного партнерства России с латиноамериканскими странами.Как подчеркнул сам Лавров в своей статье, опубликованной накануне его визита в бразильской газете "Фолья де Сан-Паулу" и мексиканском журнале "Бузос", Латинская Америка и Карибский бассейн являются ценным направлением внешней политики Москвы, который не должен стать ареной для соперничества держав. Сотрудничество России с Латинской Америкой, указал Лавров, строится на прагматизме и отсутствии идеологии, при этом оно не направлено против кого-либо.Москва, добавил Лавров, выступает за единство, политическую сплоченность и экономическую устойчивость государств региона.Министр также напомнил, что несмотря на западные санкции и давление со стороны США и ЕС, по итогам 2022 года суммарный экспорт России в государства Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 3,8%, а поставки пшеницы увеличились на 48,8%, то есть практически в полтора раза.Россия открыта для укрепления связей с теми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия, честности, взаимоуважения и учета интересов, подчеркнул Лавров.
https://ria.ru/20230404/lavrov-1862789418.html
https://ria.ru/20230412/vizy-1864749914.html
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россия, латинская америка, сергей лавров, карибский бассейн
Россия, Латинская Америка, Сергей Лавров, Карибский бассейн
Лавров отправился в турне по странам Латинской Америки

Глава МИД России Лавров отправился с 17 по 21 апреля в турне по странам Латинской Америки

© Фото : пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров отправился в поездку по Латинской Америке, в ходе которой посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Турне продлится с 17 по 21 апреля. Уже днем 16 апреля МИД разместил в своем Telegram-канале видео из самолета Лаврова, где он угостил сопровождающих его журналистов куличом и пасхальными яйцами.
Как отметили в министерстве, Лаврова ждет насыщенная программа, в том числе встречи с лидерами латиноамериканских стран и главами МИД.
В МИД назвали Латинскую Америку дружественным России регионом, где формируется один из центров многополярного мира, с которым Москва намерена конструктивно сотрудничать без какого-либо внешнего диктата. В министерстве также отметили появление новых возможностей для развития выгодного партнерства России с латиноамериканскими странами.
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Как подчеркнул сам Лавров в своей статье, опубликованной накануне его визита в бразильской газете "Фолья де Сан-Паулу" и мексиканском журнале "Бузос", Латинская Америка и Карибский бассейн являются ценным направлением внешней политики Москвы, который не должен стать ареной для соперничества держав. Сотрудничество России с Латинской Америкой, указал Лавров, строится на прагматизме и отсутствии идеологии, при этом оно не направлено против кого-либо.
Москва, добавил Лавров, выступает за единство, политическую сплоченность и экономическую устойчивость государств региона.
Министр также напомнил, что несмотря на западные санкции и давление со стороны США и ЕС, по итогам 2022 года суммарный экспорт России в государства Латинской Америки и Карибского бассейна вырос на 3,8%, а поставки пшеницы увеличились на 48,8%, то есть практически в полтора раза.
Россия открыта для укрепления связей с теми странами, которые готовы сотрудничать на основе равноправия, честности, взаимоуважения и учета интересов, подчеркнул Лавров.
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РоссияЛатинская АмерикаСергей ЛавровКарибский бассейн
 
 
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