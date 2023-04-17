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Курс рубля перешел к повышению на Московской бирже - РИА Новости, 17.04.2023
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
12:20 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kurs-1865778690.html
Курс рубля перешел к повышению на Московской бирже
Курс рубля перешел к повышению на Московской бирже - РИА Новости, 17.04.2023
Курс рубля перешел к повышению на Московской бирже
Курс рубля перешел к повышению и растет против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T12:20
2023-04-17T12:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
доллар
экономика
россия
московская биржа
курс рубля
курс доллара
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Курс рубля перешел к повышению и растет против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 12.03 мск снижается на 39 копеек, до 81,40 рубля, евро - на 83 копейки, до 89,37 рубля, юаня - на 7 копеек, до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 рубля, евро - до 90,20 рубля, юаня - до 11,91 рубля. Сейчас значимых причин для развития фазы ослабления рубля и уверенного закрепления доллара на текущих или более высоких уровнях нет, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "В целом настроены увидеть в течение недели, по мере приближения к пику налогового периода апреля, перехода курса доллара к снижению в направлении зоны 75-78 рублей при поддержке активизации предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидание появления понятных рынку правил формирования дополнительного спроса на валюту (от выводящих из РФ валюту нерезидентов) также сможет способствовать восстановлению позиций рубля", - добавляет он.
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евро, доллар, экономика, россия, московская биржа, курс рубля, курс доллара, динамика курсов валют, юань, валюта, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Доллар, Экономика, Россия, Московская биржа, Курс рубля, Курс доллара, Динамика курсов валют, Юань, Валюта, Рубль
Курс рубля перешел к повышению на Московской бирже

Курс рубля перешел к повышению против доллара и юаня на Московской бирже

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Курс рубля перешел к повышению и растет против основных торгуемых на Московской бирже валют, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 12.03 мск снижается на 39 копеек, до 81,40 рубля, евро - на 83 копейки, до 89,37 рубля, юаня - на 7 копеек, до 11,82 рубля, следует из данных Московской биржи.
Ранее в четверг курс доллара максимально поднимался до 82,11 рубля, евро - до 90,20 рубля, юаня - до 11,91 рубля.
Сейчас значимых причин для развития фазы ослабления рубля и уверенного закрепления доллара на текущих или более высоких уровнях нет, считает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"В целом настроены увидеть в течение недели, по мере приближения к пику налогового периода апреля, перехода курса доллара к снижению в направлении зоны 75-78 рублей при поддержке активизации предложения валюты со стороны экспортеров. Ожидание появления понятных рынку правил формирования дополнительного спроса на валюту (от выводящих из РФ валюту нерезидентов) также сможет способствовать восстановлению позиций рубля", - добавляет он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьевроДолларЭкономикаРоссияМосковская биржаКурс рубляКурс доллараДинамика курсов валютЮаньВалютаРубль
 
 
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