https://ria.ru/20230417/kulichi-1865738220.html

Россияне стали покупать больше куличей на Пасху

Россияне стали покупать больше куличей на Пасху - РИА Новости, 17.04.2023

Россияне стали покупать больше куличей на Пасху

Россияне в 2023 году купили на 13% больше куличей к Пасхе в сравнении с 2022 годом, причем в среднем один кулич подорожал на 4%, до 170 рублей, подсчитали для... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:52

2023-04-17T09:52

2023-04-17T09:52

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россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Россияне в 2023 году купили на 13% больше куличей к Пасхе в сравнении с 2022 годом, причем в среднем один кулич подорожал на 4%, до 170 рублей, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". Были проанализированы данные 50 миллионов чеков по продажам товаров к Пасхе за неделю до праздника в 2022 и 2023 годах. "Куличи стали покупать чаще на 13% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Сумма продаж выросла на 18%, это связано с тем, что средняя цена одного кулича выросла на 4% и составила порядка 170 рублей", - говорится в исследовании. При этом в сервисе отметили, что продажи яиц в этом году остались практически на уровне прошлогодних, а цена выросла всего на 1% - в среднем 90 рублей за десяток. Ранее в сервисе "Чек Индекс" подсчитали, что минимальный пасхальный набор из кулича, творога, красителей и яиц в этом году обошелся россиянам в среднем в 739 рублей - это на 15% больше, чем в прошлом году.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, пасха, общество, россия