https://ria.ru/20230417/krym-1865829476.html

В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу

В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу - РИА Новости, 17.04.2023

В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T15:07

2023-04-17T15:07

2023-04-17T15:07

происшествия

россия

республика крым

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу полуострова. "Сообщения о взрывах в Крыму - украинский фейк", - написал Крючков в своем телеграмм-канале.

https://ria.ru/20230228/feyki-1854982182.html

россия

республика крым

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Кирилл Волков

происшествия, россия, республика крым, олег крючков