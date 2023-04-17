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В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу - РИА Новости, 17.04.2023
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15:07 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/krym-1865829476.html
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу - РИА Новости, 17.04.2023
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:07
2023-04-17T15:07
происшествия
россия
республика крым
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу полуострова. "Сообщения о взрывах в Крыму - украинский фейк", - написал Крючков в своем телеграмм-канале.
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происшествия, россия, республика крым, олег крючков
Происшествия, Россия, Республика Крым, Олег Крючков
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу

Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения о взрывах на южном берегу украинским фейком

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу полуострова.
"Сообщения о взрывах в Крыму - украинский фейк", - написал Крючков в своем телеграмм-канале.
Логотип мессенджера - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Киев использует родительские чаты для вброса фейков, сообщили власти Крыма
28 февраля, 22:49
 
ПроисшествияРоссияРеспублика КрымОлег Крючков
 
 
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