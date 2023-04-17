https://ria.ru/20230417/krym-1865829476.html
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу - РИА Новости, 17.04.2023
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T15:07
2023-04-17T15:07
2023-04-17T15:07
происшествия
россия
республика крым
олег крючков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости. Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в понедельник опроверг появившиеся сообщения о якобы прозвучавших взрывах на южном берегу полуострова. "Сообщения о взрывах в Крыму - украинский фейк", - написал Крючков в своем телеграмм-канале.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика крым, олег крючков
Происшествия, Россия, Республика Крым, Олег Крючков
В Крыму опровергли сообщения о взрывах на южном берегу
Советник главы Крыма Крючков назвал сообщения о взрывах на южном берегу украинским фейком