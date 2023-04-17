https://ria.ru/20230417/kriptovalyuta-1865864023.html
ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах
ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах - РИА Новости, 17.04.2023
ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах
Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:06
2023-04-17T17:06
2023-04-17T17:24
экономика
технологии
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
россия
криптовалюта
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Для этих целей предполагается создание специальных уполномоченных организаций, добавила она. Как уточнил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, в рамках экспериментального правового режима будет делаться анализ, какие это могут быть организации. "Сейчас как раз ведется дискуссия вместе с правительством, чтобы была понятна их сфера деятельности, какими банками они обслуживаются и так далее, насколько они могут взаимодействовать с представителями, которые занимаются внешнеторговой деятельностью. Чуть позднее будет понятно и по наименованию", - отметил он. На первом этапе это в любом случае будут организации с госучастием, не исключается, что в последующем могут быть и частные, добавил Гузнов. В конце марта глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге - почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия, криптовалюта
Экономика, Технологии, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ, Россия, Криптовалюта
ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах
Набиуллина: криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«
"Мы придерживаемся той же позиции, что внутри страны криптовалюта… не должна использоваться, а для внешних расчетов мы предполагаем, что это возможно в виде эксперимента, этот законопроект тоже готовится в виде экспериментального правового режима", - сказала она на встрече с фракцией "Новые люди" в Госдуме.
Для этих целей предполагается создание специальных уполномоченных организаций, добавила она.
Как уточнил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, в рамках экспериментального правового режима будет делаться анализ, какие это могут быть организации. "Сейчас как раз ведется дискуссия вместе с правительством, чтобы была понятна их сфера деятельности, какими банками они обслуживаются и так далее, насколько они могут взаимодействовать с представителями, которые занимаются внешнеторговой деятельностью. Чуть позднее будет понятно и по наименованию", - отметил он.
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На первом этапе это в любом случае будут организации с госучастием, не исключается, что в последующем могут быть и частные, добавил Гузнов.
В конце марта глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков
сообщил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге - почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой.
Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют.
Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.
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