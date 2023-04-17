https://ria.ru/20230417/kriptovalyuta-1865864023.html

ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах

ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах - РИА Новости, 17.04.2023

ЦБ допустил экспериментальное использование криптовалют во внешних расчетах

Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:06

2023-04-17T17:06

2023-04-17T17:24

экономика

технологии

эльвира набиуллина

анатолий аксаков

центральный банк рф (цб рф)

госдума рф

россия

криптовалюта

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Банк России предполагает, что криптовалюта будет использоваться во внешних расчетах в виде эксперимента, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Для этих целей предполагается создание специальных уполномоченных организаций, добавила она. Как уточнил журналистам заместитель председателя ЦБ Алексей Гузнов, в рамках экспериментального правового режима будет делаться анализ, какие это могут быть организации. "Сейчас как раз ведется дискуссия вместе с правительством, чтобы была понятна их сфера деятельности, какими банками они обслуживаются и так далее, насколько они могут взаимодействовать с представителями, которые занимаются внешнеторговой деятельностью. Чуть позднее будет понятно и по наименованию", - отметил он. На первом этапе это в любом случае будут организации с госучастием, не исключается, что в последующем могут быть и частные, добавил Гузнов. В конце марта глава комитета по финрынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге - почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой. Принятие закона о майнинге введет эту деятельность в правовое поле и позволит сформировать правоприменительную практику, которая в том числе будет способствовать обеспечению дальнейшего комплексного регулирования вопросов, связанных с выпуском и оборотом цифровых валют. Законопроект предполагает, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством по согласованию с Банком России. А контроль за соблюдением установленных требований будет осуществлять федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный кабмином. При этом документом вводится запрет на рекламу криптовалюты или ее предложение в иной форме неограниченному кругу лиц.

https://ria.ru/20230411/bitkoin-1864374163.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф, россия, криптовалюта