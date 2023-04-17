Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве

Масштабная и увлекательная выставка "КоШарики Шоу" состоялась 15-16 апреля в торговом центре "РМ" на ВДНХ.
Масштабная и увлекательная выставка "КоШарики Шоу" состоялась 15-16 апреля в торговом центре "РМ" на ВДНХ.
Лучшие российские питомники привезли в Москву своих любимцев более чем 25 пород.
Лучшие российские питомники привезли в Москву своих любимцев более чем 25 пород.
Пообщаться с этими необыкновенными мифическими созданиями — настоящий подарок для горожан.
Пообщаться с этими необыкновенными мифическими созданиями — настоящий подарок для горожан.
В древности кошек считали священными животными, а в некоторых мифах даже представляли волшебными существами.
В древности кошек считали священными животными, а в некоторых мифах даже представляли волшебными существами.
Зрителям посчастливилось полюбоваться самыми большими и маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.
Зрителям посчастливилось полюбоваться самыми большими и маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.
А главное, на выставке можно было встретить единомышленников —любителей животных и заводчиков.
А главное, на выставке можно было встретить единомышленников —любителей животных и заводчиков.
Если какое-то нежное пушистое чудо тронуло до глубины души, его можно было купить и забрать домой. Кроме того, предлагались котята в добрые руки.
Если какое-то нежное пушистое чудо тронуло до глубины души, его можно было купить и забрать домой. Кроме того, предлагались котята в добрые руки.
Гости, которые хотели бы завести кошку, но не определились с породой, могли получить профессиональную консультацию и больше узнать о характерах разных животных.
Гости, которые хотели бы завести кошку, но не определились с породой, могли получить профессиональную консультацию и больше узнать о характерах разных животных.
Даже просто понаблюдать за игривыми и невероятно милыми кошками и котятами — уже гарантия хорошего настроения на весь день.
Даже просто понаблюдать за игривыми и невероятно милыми кошками и котятами — уже гарантия хорошего настроения на весь день.
Участники и гости праздника получили незабываемые впечатления.
Участники и гости праздника получили незабываемые впечатления.
Выставка оказалась не только интересной, но и познавательной.
Выставка оказалась не только интересной, но и познавательной.
Каждый, кто побывал здесь, знает: жить с котом веселей!
Каждый, кто побывал здесь, знает: жить с котом веселей!