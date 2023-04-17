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Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве - РИА Новости, 17.04.2023
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14:05 17.04.2023 (обновлено: 17:17 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/koshki-1865768670.html
Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве
Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве - РИА Новости, 17.04.2023
Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве
Выходные в столице прошли под знаком самых чутких и очаровательных созданий на свете. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.04.2023
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фото
кошки
москва
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Выходные в столице прошли под знаком самых чутких и очаровательных созданий на свете. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru.
москва
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РИА Новости
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96
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фото, фото, кошки, москва
Фото, кошки, Москва

Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве

Читать ria.ru в
Выходные в столице прошли под знаком самых чутких и очаровательных созданий на свете. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Масштабная и увлекательная выставка "КоШарики Шоу" состоялась 15-16 апреля в торговом центре "РМ" на ВДНХ.

Кошки породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

Масштабная и увлекательная выставка "КоШарики Шоу" состоялась 15-16 апреля в торговом центре "РМ" на ВДНХ.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Лучшие российские питомники привезли в Москву своих любимцев более чем 25 пород.

Девушка обнимает котенка породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Лучшие российские питомники привезли в Москву своих любимцев более чем 25 пород.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Пообщаться с этими необыкновенными мифическими созданиями — настоящий подарок для горожан.

Кошки тонкинской породы (тонкинез) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Пообщаться с этими необыкновенными мифическими созданиями — настоящий подарок для горожан.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В древности кошек считали священными животными, а в некоторых мифах даже представляли волшебными существами.

Кошка бенгальской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

В древности кошек считали священными животными, а в некоторых мифах даже представляли волшебными существами.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Зрителям посчастливилось полюбоваться самыми большими и маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.

Мужчина с котенком абиссинской породы на выставке КоШарики Шоу в Москве

Зрителям посчастливилось полюбоваться самыми большими и маленькими кошками в мире, увидеть популярные и редкие породы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

А главное, на выставке можно было встретить единомышленников —любителей животных и заводчиков.

Слева направо: котенок породы скоттиш-фолд (шотландская вислоухая) и котенок породы хайленд-страйт (шотландская прямоухая длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве

А главное, на выставке можно было встретить единомышленников —любителей животных и заводчиков.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Если какое-то нежное пушистое чудо тронуло до глубины души, его можно было купить и забрать домой. Кроме того, предлагались котята в добрые руки.

Котенок породы хайленд-страйт (шотландская прямоухая длинношерстная) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Если какое-то нежное пушистое чудо тронуло до глубины души, его можно было купить и забрать домой. Кроме того, предлагались котята в добрые руки.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Гости, которые хотели бы завести кошку, но не определились с породой, могли получить профессиональную консультацию и больше узнать о характерах разных животных.

Котенок породы британская длинношерстная на выставке КоШарики Шоу в Москве

Гости, которые хотели бы завести кошку, но не определились с породой, могли получить профессиональную консультацию и больше узнать о характерах разных животных.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Даже просто понаблюдать за игривыми и невероятно милыми кошками и котятами — уже гарантия хорошего настроения на весь день.

Кошка породы корниш-рекс на выставке КоШарики Шоу в Москве

Даже просто понаблюдать за игривыми и невероятно милыми кошками и котятами — уже гарантия хорошего настроения на весь день.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Участники и гости праздника получили незабываемые впечатления.

Девочка обнимает котенка породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Участники и гости праздника получили незабываемые впечатления.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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10 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Выставка оказалась не только интересной, но и познавательной.

Кошки породы бурма на выставке КоШарики Шоу в Москве

Выставка оказалась не только интересной, но и познавательной.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 12
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Каждый, кто побывал здесь, знает: жить с котом веселей!

Котенок породы скоттиш-страйт (шотландская прямоухая) на выставке КоШарики Шоу в Москве

Каждый, кто побывал здесь, знает: жить с котом веселей!

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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12 из 12
 
ФотокошкиМосква
 
 
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