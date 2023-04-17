https://ria.ru/20230417/koshki-1865768670.html

Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве

Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве - РИА Новости, 17.04.2023

Ушастые, пушистые, породистые: кошки на выставке в Москве

Выходные в столице прошли под знаком самых чутких и очаровательных созданий на свете. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:05

2023-04-17T14:05

2023-04-17T17:17

фото

кошки

москва

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Выходные в столице прошли под знаком самых чутких и очаровательных созданий на свете. "КоШарики Шоу" — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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