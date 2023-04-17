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Российские военные отбили две украинские контратаки - РИА Новости, 17.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 17.04.2023 (обновлено: 08:42 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kontrataka-1865720129.html
Российские военные отбили две украинские контратаки
Российские военные отбили две украинские контратаки - РИА Новости, 17.04.2023
Российские военные отбили две украинские контратаки
Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T05:03
2023-04-17T08:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.На Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции. "В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — добавил Савчук.Начальник пресс-центра также сообщил, что на Краснолиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника.Кроме того, расчет ПВО уничтожил один беспилотный летательный аппарат украинской армии.
https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html
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вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские военные отбили две украинские контратаки

Минобороны России: войска группировки "Центр" отразили две контратаки ВСУ на двух участках

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
«

"На Червоно-Дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесен ракетный удар. Противник понес потери в живой силе и технике", — уточнил он.

На Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции.
"В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — добавил Савчук.
Начальник пресс-центра также сообщил, что на Краснолиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника.
Кроме того, расчет ПВО уничтожил один беспилотный летательный аппарат украинской армии.
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