https://ria.ru/20230417/kontrataka-1865720129.html

Российские военные отбили две украинские контратаки

Российские военные отбили две украинские контратаки - РИА Новости, 17.04.2023

Российские военные отбили две украинские контратаки

Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр"... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T05:03

2023-04-17T05:03

2023-04-17T08:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российские силы отбили две украинские контратаки на Червоно-Дибровском и Ямполовском участках фронта, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.На Ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции. "В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки "Центр" противник понес потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции", — добавил Савчук.Начальник пресс-центра также сообщил, что на Краснолиманском направлении артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника.Кроме того, расчет ПВО уничтожил один беспилотный летательный аппарат украинской армии.

https://ria.ru/20230415/artemovsk-1865534118.html

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вооруженные силы украины, в мире