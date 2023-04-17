https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html

В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей

В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 17.04.2023

В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей

Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:39

2023-04-17T10:39

2023-04-17T10:40

происшествия

россия

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в понедельник. "Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе. Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах, оценочная стоимость груза "превышает 6 миллионов рублей". Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере. На распространенных ФСБ оперативных кадрах видно, как иностранец в костюме по просьбе оперативников открывает багаж и достает свертки и пакетики с драгоценными камнями. Другие детали не раскрываются.

https://ria.ru/20230207/mikroskhemy-1850433927.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)