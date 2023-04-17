https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 17.04.2023
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей
Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:39
2023-04-17T10:39
2023-04-17T10:40
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в понедельник. "Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе. Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах, оценочная стоимость груза "превышает 6 миллионов рублей". Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере. На распространенных ФСБ оперативных кадрах видно, как иностранец в костюме по просьбе оперативников открывает багаж и достает свертки и пакетики с драгоценными камнями. Другие детали не раскрываются.
https://ria.ru/20230207/mikroskhemy-1850433927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей
В Шереметьево перехватили контрабанду алмазов и других камней на шесть миллионов рублей
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в понедельник.
"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России
в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе.
Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах, оценочная стоимость груза "превышает 6 миллионов рублей". Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере.
На распространенных ФСБ оперативных кадрах видно, как иностранец в костюме по просьбе оперативников открывает багаж и достает свертки и пакетики с драгоценными камнями. Другие детали не раскрываются.
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