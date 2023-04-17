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В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 17.04.2023
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10:39 17.04.2023 (обновлено: 10:40 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kontrabanda-1865748263.html
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей - РИА Новости, 17.04.2023
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей
Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:39
2023-04-17T10:40
происшествия
россия
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в понедельник. "Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе. Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах, оценочная стоимость груза "превышает 6 миллионов рублей". Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере. На распространенных ФСБ оперативных кадрах видно, как иностранец в костюме по просьбе оперативников открывает багаж и достает свертки и пакетики с драгоценными камнями. Другие детали не раскрываются.
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происшествия, россия, шереметьево (аэропорт)
Происшествия, Россия, Шереметьево (аэропорт)
В Шереметьево перехватили алмазную контрабанду на шесть миллионов рублей

В Шереметьево перехватили контрабанду алмазов и других камней на шесть миллионов рублей

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / ФСБ России
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Сотрудники ФСБ перехватили контрабанду алмазов, рубинов, сапфиров и изумрудов весом почти четыре тысячи карат в аэропорту Шереметьево, сообщает спецслужба в понедельник.
"Сотрудниками отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Шереметьево пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу драгоценных и полудрагоценных камней", - говорится в релизе.
Драгоценности обнаружили у иностранца в багаже и личных вещах, оценочная стоимость груза "превышает 6 миллионов рублей". Возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в особо крупном размере.
На распространенных ФСБ оперативных кадрах видно, как иностранец в костюме по просьбе оперативников открывает багаж и достает свертки и пакетики с драгоценными камнями. Другие детали не раскрываются.
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ПроисшествияРоссияШереметьево (аэропорт)
 
 
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