https://ria.ru/20230417/konferentsiya-1865844229.html

РЭЦ: конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Волгограде

РЭЦ: конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Волгограде - РИА Новости, 17.04.2023

РЭЦ: конференция инфраструктуры поддержки экспорта открылась в Волгограде

Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, цель которой подвести итоги деятельности региональных центров поддержки экспорта за первый квартал... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T16:01

2023-04-17T16:01

2023-04-17T16:01

волгоградская область

россия

волгоград

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, цель которой подвести итоги деятельности региональных центров поддержки экспорта за первый квартал 2023 года, началась в понедельник в Волгограде, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ). "Участники конференции - представители Российского экспортного центра, руководители центров поддержи экспорта из 80 субъектов Российской Федерации, руководители региональных центров "Мой бизнес". Мероприятие открыла председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова. Она отметила, что Волгоградская область впервые принимает такое масштабное мероприятие", - говорится в сообщении. "2023 год - это год празднования 80-летия Сталинградской битвы, и для региона это большая ответственность и честь принимать на своей земле представителей инфраструктуры поддержки экспорта со всей России, а также это возможность презентовать Волгоградскую область и ее экспортный и туристический потенциал на федеральном уровне", - сказала Быкадорова. "Поддержка экспорта малого и среднего бизнеса на федеральном уровне традиционно выстраивалась на базе успешного регионального опыта, именно поэтому Российский экспортный центр уделяет особое внимание сбору, анализу и адаптации лучших региональных практик и помогает их внедрять так, чтобы в каждом уголке нашей страны малый и средний бизнес мог получить высококвалифицированную помощь профессионалов при выходе на зарубежные рынки", – отметила директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки экспорта РЭЦ Наталья Минаева. В течение четырех дней на конференции будут проведены стратегические сессии по транспортировке продукции на экспорт и финансовой поддержке малого и среднего бизнеса при выходе на внешние рынки. Кроме того, там пройдет презентация B2B-маркетплейса "Профессионалы экспорта", которые работает на цифровой платформе "Мой экспорт". Также на мероприятии рассмотрят лучшие практики регионов, в том числе по вовлечению молодежи в экспорт. Мероприятие продлится по 20 апреля.

https://ria.ru/20230412/marketpleys-1864735368.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

волгоградская область, россия, волгоград, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб)