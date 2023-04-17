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СМИ: большинство западных компаний продолжают работать в России - РИА Новости, 17.04.2023
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03:42 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kompanii-1865718485.html
СМИ: большинство западных компаний продолжают работать в России
СМИ: большинство западных компаний продолжают работать в России - РИА Новости, 17.04.2023
СМИ: большинство западных компаний продолжают работать в России
Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T03:42
2023-04-17T03:42
экономика
россия
олег прозоров
владимир путин
украина
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.По ее словам, исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена обнаружили, что к ноябрю 2022 года Россию покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в стране.Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь, добавила автор."Думали, все рухнет"Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил ранее президент Владимир Путин."Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет, но ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих", - указывал глава государства.По его словам, производство в сегменте малого и среднего бизнеса растет, а освободившийся рынок сразу заполнился товарами отечественных производителей.Также он подчеркивал, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.Санкции и уход западных компанийЗапад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России. Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.Как отмечал генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров, вводимые против России санкции тяжелым психологическим бременем ложатся на западные компании, но они, тем не менее, стараются сохранить свое присутствие на рынке России.
https://ria.ru/20230330/indiya-1861813632.html
https://ria.ru/20230327/kompanii-1861074621.html
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экономика, россия, олег прозоров, владимир путин, украина, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Олег Прозоров, Владимир Путин, Украина, Санкции в отношении России
СМИ: большинство западных компаний продолжают работать в России

WP: большинство объявивших об уходе из России западных компаний остались работать в стране

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦУМ
ЦУМ - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 17 апр – РИА Новости. Несмотря на обещание уйти из России после начала украинского конфликта, большинство западных компаний остаются и продолжают работать в стране, пишет журналистка Робин Диксон в статье для The Washington Post.
По ее словам, исследователи из швейцарского Университета Санкт-Галлена обнаружили, что к ноябрю 2022 года Россию покинули менее девяти процентов западных компаний, имеющих дочерние предприятия в стране.
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Оставшиеся в стране иностранные фирмы сильно зависят от местного бизнеса и не хотят уходить из-за связанных с этим действием финансовых потерь, добавила автор.

"Думали, все рухнет"

Когда западные компании уходили из России, думали, что все рухнет, но российский бизнес легко заменил их на рынке, заявил ранее президент Владимир Путин.
"Когда западные компании уходили от нас, они думали, что у нас все сразу рухнет, но ничего подобного не произошло. Участники экономической деятельности в России подросли, окрепли, у них уровень культуры появился свой, свои наработанные связи во всем мире. Они легко и просто заменили уходящих", - указывал глава государства.
По его словам, производство в сегменте малого и среднего бизнеса растет, а освободившийся рынок сразу заполнился товарами отечественных производителей.
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Также он подчеркивал, что российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке, а также благодаря активному развитию связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.

Санкции и уход западных компаний

Запад усилил санкционное давление на Россию в связи с российской военной операцией на Украине, многие европейские компании ушли с российского рынка. Евросоюз с февраля прошлого года ввел в действие уже десять пакетов санкций против России.
Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления страны - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
Как отмечал генеральный директор Бельгийско-Люксембургской торговой палаты в России Олег Прозоров, вводимые против России санкции тяжелым психологическим бременем ложатся на западные компании, но они, тем не менее, стараются сохранить свое присутствие на рынке России.
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ЭкономикаРоссияОлег ПрозоровВладимир ПутинУкраинаСанкции в отношении России
 
 
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