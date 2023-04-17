https://ria.ru/20230417/kokain-1865747446.html

У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина - РИА Новости, 17.04.2023

У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T10:36

2023-04-17T10:36

2023-04-17T13:31

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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе. Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством". "Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии. Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.

https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сицилия, италия