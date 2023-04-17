https://ria.ru/20230417/kokain-1865747446.html
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина - РИА Новости, 17.04.2023
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина
Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:36
2023-04-17T10:36
2023-04-17T13:31
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе. Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством". "Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии. Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.
https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сицилия, италия
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина, дрейфовавшего в море
РИМ, 17 апр – РИА Новости.
Итальянская Финансовая гвардия обнаружила
крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии.
Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.
Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством".
"Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии.
Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.
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