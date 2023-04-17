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У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина - РИА Новости, 17.04.2023
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10:36 17.04.2023 (обновлено: 13:31 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kokain-1865747446.html
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина - РИА Новости, 17.04.2023
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина
Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T10:36
2023-04-17T13:31
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италия
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии. Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе. Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством". "Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии. Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.
https://ria.ru/20230410/kokain-1864155673.html
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в мире, сицилия, италия
В мире, Сицилия, Италия
У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина

У берегов Сицилии нашли две тонны кокаина, дрейфовавшего в море

© Фото : Guardia di FinanzaГруз с наркотиками, перехваченный в море к востоку от Сицилии
Груз с наркотиками, перехваченный в море к востоку от Сицилии - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© Фото : Guardia di Finanza
Груз с наркотиками, перехваченный в море к востоку от Сицилии
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РИМ, 17 апр – РИА Новости. Итальянская Финансовая гвардия обнаружила крупную партию кокаина общим весом почти две тонны, дрейфовавшую в море к востоку от Сицилии.
Как сообщило силовое ведомство, совокупная стоимость "улова" на рынке наркотиков составила бы как минимум 400 миллионов евро. Захваченный груз стал одним из рекордных в национальном масштабе.
Морские подразделения Фингвардии, как отмечается в сообщении, "обнаружили многочисленные плавучие пакеты, скрепленные сетью и снабженные световым сигнальным устройством".
"Внешняя оценка позволила сделать вывод об особой заботе об упаковке, вероятно, направленной на предотвращение проникновения воды, чтобы сохранить содержимое и, в то же время, избежать затопления", - заявили в Фингвардии.
Согласно первоначальной версии, груз был оставлен в море кораблем наркоторговцев, чтобы затем быть доставленным на сушу. Всего операция позволила конфисковать 1600 пакетов с белым порошком, упакованных в 70 более крупных контейнеров.
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