https://ria.ru/20230417/kofe-1865731151.html

Аналитики выяснили, как россияне предпочитают пить кофе

Аналитики выяснили, как россияне предпочитают пить кофе - РИА Новости, 17.04.2023

Аналитики выяснили, как россияне предпочитают пить кофе

Почти половина россиян вообще не пьет кофе, при этом 6%, напротив, выпивают его чаще пяти раз в день, свидетельствуют данные телемедицинского сервиса "Доктис",... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T09:06

2023-04-17T09:06

2023-04-17T09:06

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общество

россия

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Почти половина россиян вообще не пьет кофе, при этом 6%, напротив, выпивают его чаще пяти раз в день, свидетельствуют данные телемедицинского сервиса "Доктис", с которыми ознакомилось РИА Новости. "46% участников опроса сообщили, что не пьют кофе. 35% опрошенных пьют кофе не более 2 раз в день в основном по утрам, 13% - до 5 раз в день и 6% пьют кофе постоянно, более 5 раз в день", - говорится в исследовании. Отмечается, что 45% из тех, кто пьет данный напиток, предпочитают его с молоком (сливками): латте, капучино или американо с молоком. А 26% респондентов пьют растворимый кофе, 9% - эспрессо и столько же американо. 11% сообщили, что пьют кофе без кофеина. "48% опрошенных пьют кофе просто потому, что он вкусный и это доставляет удовольствие, 22% он помогает проснуться по утрам, 17% не задумываются и пьют кофе по привычке, 5% пьют много кофе, потому что постоянно ходят на деловые встречи, и 4% уверены, что он полезен для здоровья и столько же - что он помогает худеть", - добавляется в исследовании. При этом 46% россиян уверены, что у них нет никаких противопоказаний по здоровью, чтобы наслаждаться этим напитком. Только 7% после кофе чувствуют себя плохо - он влияет на их давление и желудок, 5% опрошенных пьют даже несмотря на запрет врача. Более 30% респондентов не знают о противопоказаниях, но после кофе чувствуют себя хорошо, а 10% знают, но все равно пьют.

https://ria.ru/20230324/kofe-1860265977.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

еда, общество, россия