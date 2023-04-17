https://ria.ru/20230417/knigi-1865718216.html

Опрос показал, сколько россиян читают книги

Опрос показал, сколько россиян читают книги - РИА Новости, 17.04.2023

Опрос показал, сколько россиян читают книги

Почти 60% россиян в последние три месяца читали книги, чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T03:31

2023-04-17T03:31

2023-04-17T03:31

вциом

общество

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян в последние три месяца читали книги, чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 57% россиян читали книги в поселение три месяца, в среднем - шесть книг, что на две книги больше, чем десять лет назад. Ничего не читали 40% граждан, 3% затруднились с ответом. Чаще вовлечена в чтение молодежь - 87% среди 18-24-летних читали книги в течение последних трех месяцев против 49% среди 60-летних и старше. Россияне с неполным средним или средним образованием читают больше (восемь книг за три месяца), чем люди с высшим образованием (пять книг). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 апреля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20230326/christie-1860789311.html

https://ria.ru/20230215/knigi-1852131830.html

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вциом, общество