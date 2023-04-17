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Опрос показал, сколько россиян читают книги - РИА Новости, 17.04.2023
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03:31 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/knigi-1865718216.html
Опрос показал, сколько россиян читают книги
Опрос показал, сколько россиян читают книги - РИА Новости, 17.04.2023
Опрос показал, сколько россиян читают книги
Почти 60% россиян в последние три месяца читали книги, чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T03:31
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вциом
общество
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян в последние три месяца читали книги, чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 57% россиян читали книги в поселение три месяца, в среднем - шесть книг, что на две книги больше, чем десять лет назад. Ничего не читали 40% граждан, 3% затруднились с ответом. Чаще вовлечена в чтение молодежь - 87% среди 18-24-летних читали книги в течение последних трех месяцев против 49% среди 60-летних и старше. Россияне с неполным средним или средним образованием читают больше (восемь книг за три месяца), чем люди с высшим образованием (пять книг). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 апреля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20230326/christie-1860789311.html
https://ria.ru/20230215/knigi-1852131830.html
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60
353
60
вциом, общество
ВЦИОМ, Общество
Опрос показал, сколько россиян читают книги

ВЦИОМ: почти 60 процентов россиян в последние три месяца читали книги

© iStock.com / 4FRДевушка выбирает книгу в библиотеке
Девушка выбирает книгу в библиотеке - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© iStock.com / 4FR
Девушка выбирает книгу в библиотеке. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Почти 60% россиян в последние три месяца читали книги, чаще всего это молодежь от 18 до 24 лет, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Согласно исследованию, 57% россиян читали книги в поселение три месяца, в среднем - шесть книг, что на две книги больше, чем десять лет назад. Ничего не читали 40% граждан, 3% затруднились с ответом.
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Чаще вовлечена в чтение молодежь - 87% среди 18-24-летних читали книги в течение последних трех месяцев против 49% среди 60-летних и старше.
Россияне с неполным средним или средним образованием читают больше (восемь книг за три месяца), чем люди с высшим образованием (пять книг).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 8 апреля 2023 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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