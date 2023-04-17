https://ria.ru/20230417/kitay-1865919172.html

Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон

Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон - РИА Новости, 17.04.2023

Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон

Китай "в значительной степени" игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии, заявил в понедельник заместитель главы Пентагона по политическим РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T20:07

2023-04-17T20:07

2023-04-17T20:15

в мире

китай

сша

министерство обороны сша

цены на нефть

вашингтон (штат)

нэнси пелоси

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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Китай "в значительной степени" игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии, заявил в понедельник заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль."Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались", - сказал Каль в ходе выступления на площадке издания Foreign Policy.По мнению высокопоставленного военного, у Пекина недостает политической воли для общения с Вашингтоном. Каль также выразил мнение, что Китай, скорее всего, будет предпринимать попытки расширить свое влияние на мировой арене в ущерб США и их партнерам, если Вашингтон не примет превентивных шагов.Отношения между США и Китаем заметно охладели на фоне визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Штатами китайского аэростата, который впоследствии был сбит.

https://ria.ru/20230406/tayvan-1863362247.html

китай

сша

вашингтон (штат)

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