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Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон - РИА Новости, 17.04.2023
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20:07 17.04.2023 (обновлено: 20:15 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kitay-1865919172.html
Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон
Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон - РИА Новости, 17.04.2023
Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон
Китай "в значительной степени" игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии, заявил в понедельник заместитель главы Пентагона по политическим РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T20:07
2023-04-17T20:15
в мире
китай
сша
министерство обороны сша
цены на нефть
вашингтон (штат)
нэнси пелоси
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Китай "в значительной степени" игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии, заявил в понедельник заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль."Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались", - сказал Каль в ходе выступления на площадке издания Foreign Policy.По мнению высокопоставленного военного, у Пекина недостает политической воли для общения с Вашингтоном. Каль также выразил мнение, что Китай, скорее всего, будет предпринимать попытки расширить свое влияние на мировой арене в ущерб США и их партнерам, если Вашингтон не примет превентивных шагов.Отношения между США и Китаем заметно охладели на фоне визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Штатами китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
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китай
сша
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в мире, китай, сша, министерство обороны сша, цены на нефть, вашингтон (штат), нэнси пелоси
В мире, Китай, США, Министерство обороны США, Цены на нефть, Вашингтон (штат), Нэнси Пелоси
Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии, заявил Пентагон

Пентагон заявил, что Китай игнорирует запросы США на проведение диалога по военной линии

© AP Photo / Charles DharapakЗдание Пентагона. Архивное фото
Здание Пентагона. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Здание Пентагона. Архивное фото. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 апр – РИА Новости. Китай "в значительной степени" игнорирует запросы США на проведение контактов по военной линии, заявил в понедельник заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.
"Реальность такова, что в КНР не берут трубку, когда мы звоним им. Наши попытки выйти на связь с Китаем в значительной степени игнорировались", - сказал Каль в ходе выступления на площадке издания Foreign Policy.
По мнению высокопоставленного военного, у Пекина недостает политической воли для общения с Вашингтоном. Каль также выразил мнение, что Китай, скорее всего, будет предпринимать попытки расширить свое влияние на мировой арене в ущерб США и их партнерам, если Вашингтон не примет превентивных шагов.
Отношения между США и Китаем заметно охладели на фоне визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Напряженность еще больше обострило происшествие с появлением в небе над Штатами китайского аэростата, который впоследствии был сбит.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Китай призвал США прекратить любые официальные контакты с Тайванем
6 апреля, 04:52
 
В миреКитайСШАМинистерство обороны СШАЦены на нефтьВашингтон (штат)Нэнси Пелоси
 
 
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