https://ria.ru/20230417/kitay-1865887267.html

Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море

Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море - РИА Новости, 17.04.2023

Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море

Китай во вторник проведет масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря, сообщило в понедельник Управление КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T18:06

2023-04-17T18:06

2023-04-17T18:07

в мире

китай

желтое море

вмс китая

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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Китай во вторник проведет масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря, сообщило в понедельник Управление КНР по обеспечению безопасности на море. Сообщается, что “масштабные военные мероприятия” будут проводиться 18 апреля с 9.00 до 12.00 по местному времени (4.00 - 7.00 мск). Проход кораблей в зоне проведения мероприятий запрещен. Других подробностей не приводится.

https://ria.ru/20230413/kitay-1865155389.html

китай

желтое море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, желтое море, вмс китая