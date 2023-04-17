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Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море - РИА Новости, 17.04.2023
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18:06 17.04.2023 (обновлено: 18:07 17.04.2023)
https://ria.ru/20230417/kitay-1865887267.html
Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море
Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море - РИА Новости, 17.04.2023
Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море
Китай во вторник проведет масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря, сообщило в понедельник Управление КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T18:06
2023-04-17T18:07
в мире
китай
желтое море
вмс китая
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ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Китай во вторник проведет масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря, сообщило в понедельник Управление КНР по обеспечению безопасности на море. Сообщается, что “масштабные военные мероприятия” будут проводиться 18 апреля с 9.00 до 12.00 по местному времени (4.00 - 7.00 мск). Проход кораблей в зоне проведения мероприятий запрещен. Других подробностей не приводится.
https://ria.ru/20230413/kitay-1865155389.html
китай
желтое море
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в мире, китай, желтое море, вмс китая
В мире, Китай, Желтое море, ВМС Китая
Китай проведет масштабные военные мероприятия в Желтом море

Китай проведет 18 апреля масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкФрегат "Юньчэн" ВМС Народно-освободительной армии
Фрегат Юньчэн ВМС Народно-освободительной армии - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Фрегат "Юньчэн" ВМС Народно-освободительной армии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 апр – РИА Новости. Китай во вторник проведет масштабные военные мероприятия в акватории Желтого моря, сообщило в понедельник Управление КНР по обеспечению безопасности на море.
Сообщается, что “масштабные военные мероприятия” будут проводиться 18 апреля с 9.00 до 12.00 по местному времени (4.00 - 7.00 мск). Проход кораблей в зоне проведения мероприятий запрещен.
Других подробностей не приводится.
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В миреКитайЖелтое мореВМС Китая
 
 
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