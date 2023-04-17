https://ria.ru/20230417/kitay-1865824092.html
Разведка Нидерландов назвала Китай угрозой экономической безопасности
Разведка Нидерландов назвала Китай угрозой экономической безопасности - РИА Новости, 17.04.2023
Разведка Нидерландов назвала Китай угрозой экономической безопасности
Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) считает, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны, говорится в отчете... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:54
2023-04-17T14:54
2023-04-17T14:54
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ПАРИЖ, 17 апр - РИА Новости. Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) считает, что Китай представляет наибольшую угрозу экономической безопасности страны, говорится в отчете ведомства. Отмечается, что Китай "без зазрения совести" занимается шпионажем в Нидерландах, в том числе с помощью кибератак: голландские компании, информационно-аналитические учреждения и ученые регулярно становятся жертвами кибершпионажа со стороны Китая. "Китай преследует ряд экономических целей, тесно связанных с военными. Страна хочет быть самодостаточной и технологически независимой от зарубежных стран... Это требует сильного экономического роста и развития высококачественных технологий. В частности, ключевых технологий, таких как полупроводниковые технологии, искусственный интеллект и квантовые технологии. Китай активно ищет такие знания и опыт в других странах", - утверждает голландская разведка. Кроме того, в Нидерландах считают, что угроза исходит, кроме Китая, от других стран, владеющих "программами кибератак", таких как Россия и Иран. В AIVD также подчеркнули, что из-за спецоперации на Украине "на фоне нехватки газа в Европе Россию следует рассматривать как большую киберугрозу мировому энергетическому сектору". РФ и Китай ранее не раз отвергали обвинения западных стран в кибератаках. РФ призывала к сотрудничеству по кибербезопасности.
https://ria.ru/20230417/kitay-1865812690.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, нидерланды, европа
В мире, Китай, Россия, Нидерланды, Европа
Разведка Нидерландов назвала Китай угрозой экономической безопасности
Разведка Нидерландов назвала Китай наибольшей угрозой экономической безопасности