США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ
WSJ: США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем
© AP Photo / Aaron FavilaВоенный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине
© AP Photo / Aaron Favila
Военный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии, пишет газета Wall Street Journal.
Согласно изданию, Вашингтон и его союзники хотят решить, "как сократить свои экономические отношения с Китаем, пытаясь ограничить связи в определенных секторах, которые они считают стратегическими". Отмечается, что российская военная операция на Украине изменила отношение западных держав к своей стратегии в отношении КНР.
По словам высокопоставленных западных экономических чиновников, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) все больше беспокоятся, что Китай "в случае конфликта или новой пандемии" может перекрыть ключевой экспорт, будучи ведущим поставщиком ряда товаров.
Вместе с тем страны G7 хотят избежать политики "разорения соседа", которая привела бы к подрыву глобального экономического роста, говорится в статье. Согласно изданию, из всех стран "Большой семерки" наиболее активно на переориентации мировой экономики с Китая выступает администрация США.