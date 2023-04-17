https://ria.ru/20230417/kitay-1865812690.html

США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ

США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2023

США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ

США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T14:18

2023-04-17T14:18

2023-04-17T14:18

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китай

сша

g7

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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии, пишет газета Wall Street Journal. Согласно изданию, Вашингтон и его союзники хотят решить, "как сократить свои экономические отношения с Китаем, пытаясь ограничить связи в определенных секторах, которые они считают стратегическими". Отмечается, что российская военная операция на Украине изменила отношение западных держав к своей стратегии в отношении КНР. По словам высокопоставленных западных экономических чиновников, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) все больше беспокоятся, что Китай "в случае конфликта или новой пандемии" может перекрыть ключевой экспорт, будучи ведущим поставщиком ряда товаров. Вместе с тем страны G7 хотят избежать политики "разорения соседа", которая привела бы к подрыву глобального экономического роста, говорится в статье. Согласно изданию, из всех стран "Большой семерки" наиболее активно на переориентации мировой экономики с Китая выступает администрация США.

https://ria.ru/20230415/ssha-1865545584.html

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китай

сша

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, сша, g7