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США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2023
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14:18 17.04.2023
https://ria.ru/20230417/kitay-1865812690.html
США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ
США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ - РИА Новости, 17.04.2023
США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ
США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии, пишет газета Wall Street... РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T14:18
2023-04-17T14:18
в мире
китай
сша
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МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии, пишет газета Wall Street Journal. Согласно изданию, Вашингтон и его союзники хотят решить, "как сократить свои экономические отношения с Китаем, пытаясь ограничить связи в определенных секторах, которые они считают стратегическими". Отмечается, что российская военная операция на Украине изменила отношение западных держав к своей стратегии в отношении КНР. По словам высокопоставленных западных экономических чиновников, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) все больше беспокоятся, что Китай "в случае конфликта или новой пандемии" может перекрыть ключевой экспорт, будучи ведущим поставщиком ряда товаров. Вместе с тем страны G7 хотят избежать политики "разорения соседа", которая привела бы к подрыву глобального экономического роста, говорится в статье. Согласно изданию, из всех стран "Большой семерки" наиболее активно на переориентации мировой экономики с Китая выступает администрация США.
https://ria.ru/20230415/ssha-1865545584.html
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в мире, китай, сша, g7
В мире, Китай, США, G7
США и союзники хотят сократить экономические отношения с Китаем, пишут СМИ

WSJ: США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем

© AP Photo / Aaron FavilaВоенный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине
Военный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
© AP Photo / Aaron Favila
Военный смотрит на флаги США и Китая возле входа в Запретный город в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. США и их союзники раздумывают, как сократить экономические отношения с Китаем, опасаясь возможного конфликта или новой пандемии, пишет газета Wall Street Journal.
Согласно изданию, Вашингтон и его союзники хотят решить, "как сократить свои экономические отношения с Китаем, пытаясь ограничить связи в определенных секторах, которые они считают стратегическими". Отмечается, что российская военная операция на Украине изменила отношение западных держав к своей стратегии в отношении КНР.
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По словам высокопоставленных западных экономических чиновников, страны G7 (Британия, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) все больше беспокоятся, что Китай "в случае конфликта или новой пандемии" может перекрыть ключевой экспорт, будучи ведущим поставщиком ряда товаров.
Вместе с тем страны G7 хотят избежать политики "разорения соседа", которая привела бы к подрыву глобального экономического роста, говорится в статье. Согласно изданию, из всех стран "Большой семерки" наиболее активно на переориентации мировой экономики с Китая выступает администрация США.
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